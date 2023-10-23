Ночью из-за сильного дождя затопило почти весь Вильнюс

Около 8 ч. утра в Вильнюсскую полицию поступило сообщение о том, что со стороны Букишкес в Вильнюс образовался большой затор. Автомобили не могли попасть на Укмергское шоссе.

Выяснилось, что автомобили застревают на кольцевом перекрестке около Авиженяй. Это место бывает проблемным после каждого сильного дождя.

По данным полиции, первые сообщения о затоплении этого участка поступили в 2 ч. ночи.

Водителей призывают выбирать другой маршрут.

После дождя были затоплены и другие места: сообщается, что автомобили не могут проехать по кольцевой в районе Антакальнис и в Байорай.

Представитель компании Grinda Эгидиюс Степонавичюс сказал, что в Байорай нет централизованной дождевой канализации.

За минувшие сутки работники компании почти 30 раз выезжали устранять последствия затопления.