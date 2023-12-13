Ночью дорожные условия неудовлетворительные: морось и гололед

На всей территории Литвы Дорожное покрытие магистральных и большинства региональных дорог — мокрое.
На дорогах с низкой интенсивностью движения дорожное полотно покрыто слоем укатанного снега до 10 см, местами имеются скользкие колеи.
Проблемные участки дорог посыпают и расчищают работники АО "Kelių priežiūra", но водителей просят учитывать состояние дорожного покрытия и выбирать безопасную скорость, а не максимально разрешенную.
По данным Гидрометеорологической службы, в течение ночи на большей части территории страны ожидаются кратковременные смешанные осадки. Во многих районах гололед. Местами туман и морось. Легкий ветер. Минимальная температура воздуха ночью от 0 до 5 градусов мороза.