Ночной рейд в Вильнюсе: пьяный водитель не понимал, куда едет, а из-за наглого подростка пришлось искать его родителей

Четвероногая не дала соврать
Уже с наступлением темноты экипажи полицейских выстроились на улице Швитригайлос. Вместе с сотрудниками дорожной полиции на проверку прибыли кинологи с собакой, обученной поиску наркотиков, которой не пришлось скучать. Около 9 часов вечера собака учуяла, что у водителя BMW действительно есть что-то запретное. Водитель, которым заинтересовалась собака, признался, что некоторое время назад курил травку и хранил ее в рюкзаке только для себя.
Развлекались, сжигая шины?
Примерно через полчаса на вызов пришлось спешить полицейским — сообщалось, что на улице Терминало много машин создавали шум, поэтому возникли подозрения, что вот-вот состоится незаконная дрифт-гонка. По прибытии в указанное место водители автомобилей уже выезжали со стоянки, однако от некоторых из них все еще доносился запах горящих шин.
Правоохранители проверили документы молодых водителей и заметили, что у одной машины шины практически „голые“. После проверки выяснилось, что по глубине протектора шин машина больше не может участвовать в дорожном движении, поэтому техосмотр отменили. Другой участник компании приехал на встречу с друзьями без действующих водительских прав, поэтому ему пришлось ехать домой не водителем, а пассажиром.
Находившийся в состоянии наркотического опьянения водитель ехал в „рваном“ ритме
Чуть раньше от своих коллег по рейду отделился один экипаж сотрудников - поступило сообщение о том, что в сторону Тракай странным образом движется автомобиль Toyota Prius. Когда люди позвонили, они указали, что странно ведущий себя водитель представляет опасность для окружающих и самого себя - он продолжает ехать впереди транспорта, ускоряется, резко тормозит и едет со скоростью всего 20 км в час. Люди, сообщившие об опасном поведении водителя, не скрывали, что такого водителя страшно обгонять, ведь он в любой момент может врезаться в другую машину.
Полицейские поспешили на Варенскую дорогу и обнаружили указанную Toyota Prius, которая остановилась в придорожной канаве. Водитель был трезв, но на вопрос, все ли в порядке и что он принимал, стал говорить, что принял все, что ему „прописали“ - метадон, клоназепам, и назвал еще несколько препаратов, применение которых вызывает одурманивание. Мужчина даже не понял, где находится, не сказал четко, куда идет, но указал, что был в магазине на Лепкальнисе. Мужчину доставили в Центр наркозависимости.
Проблемы с алкоголем
Ближе к полуночи сотрудники Вильнюсской дорожной полиции проверяли водителей на улице Ажуолино. Около 23.30 у водителя BMW было установлен уровень алкоголя в 0,43 промилле. Переоценив свои возможности, водитель-мужчина ехал вместе с девушкой, но и ей не смог позволить сесть за руль - на вопрос, может ли она увести машину с места рейда, водитель сказал, что она не станет. Молодому человеку пришлось искать помощи в другом месте, поэтому он решил осмотреться, кто из проверяемых в ходе рейда сможет помочь и отогнать машину на стоянку. Решив эту проблему, водителю BMW вскоре пришлось решать, как не бросить даму, идущую на каблуках.
Еще один водитель, недооценивший свое положение, попался на арендованном автомобиле Spark. У него было установлен уровень алкоголя 0,46 промилле. Этому водителю придется заплатить штраф не только за нарушение, но и арендной компании - в договоре аренды указано, что за вождение в нетрезвом виде предусмотрен штраф в размере 1000 евро, который в случае неуплаты будет взыскивать судебный пристав.
Изобретательность не помогла подростку
Вскоре к месту рейда прибыли трое юных любителей двухколесного транспорта. Полицейские решили проверить уровень шума мотороллеров и одного мотоцикла, но тут-то и начались приключения. Подросток за рулем одного из самокатов решил поумничать. Молодой человек взял тряпку, якобы чтобы что-то почистить, но тряпка вскоре „исчезла“. Когда полицейские попросили запустить двигатель, скутер не завелся. Один из сотрудников проверил глушитель — оказалось, что молодой человек воткнул туда тряпку. Трюк не сработал и, хотя скутер не превысил разрешенный звук, после проверки данных выяснилось, что у него неверный номер транспортного средства. Пришлось приглашать родителей. Молодой обманщик утверждал, что, якобы потерял номер, другого ему не дали, поэтому он додумался воспользоваться номером другого транспортного средства, которым владел. Да, и с этим транспортным средством он уже „отметился“. У шестнадцатилетнего парня уже достаточно богатая история в базе данных полиции: он пытался скрыться от полиции, хулигански водил, не пристегивая ремни безопасности, и штрафы за эти нарушения выписывались не раз.
Правоохранители передали юного дорожного хулигана его родителям и обсудили с ними поведение молодого человека на дороге и его самовольные решения.
Днем были задержаны еще двое пьяных водителей. В пятницу в ходе рейдов в Вильнюсе и его окрестностях было составлено 30 протоколов, были остановлены 9 водителей в нетрезвом состоянии, 5 не имели права управлять автомобилем, остальные попались без пристегнутых ремней безопасности, за разговорами по телефону и из-за прочих мелких правонарушений.