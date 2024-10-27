Ночной рейд в Вильнюсе: пьяный водитель не понимал, куда едет, а из-за наглого подростка пришлось искать его родителей

Еще один водитель, недооценивший свое положение, попался на арендованном автомобиле Spark. У него было установлен уровень алкоголя 0,46 промилле. Этому водителю придется заплатить штраф не только за нарушение, но и арендной компании - в договоре аренды указано, что за вождение в нетрезвом виде предусмотрен штраф в размере 1000 евро, который в случае неуплаты будет взыскивать судебный пристав.

Изобретательность не помогла подростку

Вскоре к месту рейда прибыли трое юных любителей двухколесного транспорта. Полицейские решили проверить уровень шума мотороллеров и одного мотоцикла, но тут-то и начались приключения. Подросток за рулем одного из самокатов решил поумничать. Молодой человек взял тряпку, якобы чтобы что-то почистить, но тряпка вскоре „исчезла“. Когда полицейские попросили запустить двигатель, скутер не завелся. Один из сотрудников проверил глушитель — оказалось, что молодой человек воткнул туда тряпку. Трюк не сработал и, хотя скутер не превысил разрешенный звук, после проверки данных выяснилось, что у него неверный номер транспортного средства. Пришлось приглашать родителей. Молодой обманщик утверждал, что, якобы потерял номер, другого ему не дали, поэтому он додумался воспользоваться номером другого транспортного средства, которым владел. Да, и с этим транспортным средством он уже „отметился“. У шестнадцатилетнего парня уже достаточно богатая история в базе данных полиции: он пытался скрыться от полиции, хулигански водил, не пристегивая ремни безопасности, и штрафы за эти нарушения выписывались не раз.