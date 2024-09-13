Ни жалюзи, ни денег – подозревают, что с ними скрылся директор компании

Читательница Агне рассказала Delfi, что заказала жалюзи в компании Festeda, заплатила аванс, но заказ не получила.
„В апреле в компании Festeda я заказала жалюзи. Глава компании Эдвардас все замерил, мы договорились, что я переведу аванс – полсуммы, 900 евро. Жалюзи должны были быть готовы в течение 4–5 недель“, – рассказала Агне, по словам которой, далее стало сложно связаться с компанией.
„Я с трудом связалась с главой компании, он сказал, что жалюзи нестандартные, производитель не указал срок доставки. Мы договорили переделать заказ, чтобы ускорить процесс. Прошлос еще 4-5 недель, но больше с главой компании связаться не удалось. Человек пропал, а с ним - аванс“, – сказала пострадавшая.
„Я обратилась в Государственную службу по защите прав потребителей, но не знаю, чем все это закончится.
Я знаю, что я не одна такая. Сайт компании и ее страницы в соцсетях еще действительны, не хочется, чтобы кто-то еще попался на крючок мошенника“, – сказала собеседница.
По данным Rekvizitai.lt, компания Festeda должна „Содре“ 129 евро. Доходы компании в 2023 году составили 53 000 евро, а чистая прибыль - больше 14 000 евро.
На сайте есть жалобы и других клиентов.
От деятельности Festeda пострадало и ЗАО Modern home solutions. Совладелец компании Дарюс Йонитис сказал Delfi, что Festeda заказывала у них продукцию.
По его словам, проблемы с директором Festedа начались полгода назад.
„Время от времени переводили деньги, но долг рос. Потом мы стали отдавать товары после предварительной оплаты. Потом вообще пропал, заказы остались у нас на складе“, – сказал представитель Modern home solutions.
Он заметил, что Эдвардас Гедминас должен им около 15 000 евро.
Йонитис сказал, что ни в полицию, ни в ГСЗПП они не обращались.
„У нас есть такой опыт, когда пропадают, потом появляются, так и тянется это“, – заметил он.
„В последний раз он звонил и сказал, что находится в больнице. Мы договорились сегодня (11 сентября) встретиться, но он не приехал, телефон выключен“, – рассказал Йонитис о контактах с Гедминасом.
Delfi с Гедминасом связаться также не удалось.
ГСЗПП указала, что получила 5 жалоб.
„Потребители жалуются, что оформили заказ, дали аванс, но заказ не получили“, – сказала представитель службы Даля Малинаускене.
На вопрос, есть ли у клиентов шанс вернуть деньги, она ответила, что каждая ситуация индивидуальна и зависит от имеющихся доказательств.