Невзлин: Обвинения ФБК - "состряпанный в Москве слив"

Сообщается, что Леонид Невзлин якобы остался недоволен результатами нападения на Леонида Волкова и не заплатил его исполнителям обещанные 250 тысяч долларов. После этого между Невзлиным и Блиновым, как утверждается, возник конфликт, который было поручено уладить Матусу. По его словам, он должен был отобрать у Блинова и его соратников телефоны, которые использовались для организации нападения. Однако позднее он решил не отдавать их Невзлину, а связаться с ФБК. В ролике при этом отмечается, что мотив Матуса неясен, а интересовали его деньги и помощь в „визовых вопросах“ со стороны фонда.