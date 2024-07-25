Невидимая угроза: как вырубка деревьев в городе наносит вред здоровью людей

Специалисты убеждены, что для снижения последствий перемены климата и улучшения качества жизни горожан, необходимо сохранять и расширять зеленые зоны, а при подготовке планирования территорий – консультироваться с климатологами, ландшафтными дизайнерами, арбористами и другими экспертами.
В Литве все времена года стали теплее
Метеоролог Литовской гидрометеорологической службы Гитис Валайка сказал, что последствия глобального потепления в Литве разные.
„Летом бывает больше жарких дней, когда воздух прогревается больше чем до 30ºC. Чаще фиксируются тропические ночи, когда даже в самое прохладное время, на заре, температура не снижается больше чем до 20ºC“, – сказал собеседник Delfi.
„До 1990 г. тропических ночей в Литве практически не было, а сейчас мы уже удивились бы, если бы не было ни одной такой ночи за все лето, а днем не было бы 30ºC. Раньше в условиях литовского климата 30ºC тепла фиксировалось редко, каждых 2–3 года. Это самое резкое изменение, которое наблюдается в Литве. Зимой у нас стало меньше снега, снег лежит недолго. Все времена года в Литве стали теплее“, – сказал метеоролог.
Валайка отметил, что в Литве стали чаще фиксироваться ливни.
„Мы видим, что лучше не будет, такие тенденции сохранятся“, – прибавил он.
В центре города формируются очаги жары
Валайка обратил внимание на то, что в литовских городах летом формируются очаги жары, а зимой - очаги тепла.
„Такое бывает в крупных городах с плотной застройкой – много зданий, улиц. Иными словами, больше твердых покрытий – того, что раскаляется на солнце, жаре. В таких местах температура бывает на несколько градусов выше, чем на других территориях“, – сказал он.
По словам метеоролога, жителям это явление проще заметить ночью.
„За день здания, улицы нагреваются и потом долго отдают тепло. Если человек едет на велосипеде, он может заметить, что летним вечером, в сумерках, в центре города бывает очень тепло, а если заехать в парк Вингис или другой парк, где много деревьев, травы, меньше твердых поверхностей, бывает прохладнее“, – сказал Валайка.
„В центре города бывает несколькими градусами теплее, чем за городом“, – прибавил он.
По словам специалиста, все это ощущают жители.
„В центрах городов температура выше, воздух суше, чем за городом или в лесу. Плюс загрязнение воздуха автомобилями, вот и целый комплекс негативных последствий“, – сказал он.
„Если выехать за город, самочувствие сразу улучшается, там прохладнее, воздух более влажный. (…). Минувшим летом в центре Вильнюса фиксировались тропические ночи, когда температура падала ниже 20 градусов. За городом такое бывает реже, там прохладнее, меньше загрязнения воздуха автомобилями“, – сказал Валайка.
Валайка: надо стараться сохранить больше зеленых островков
Валайка сказал, что для снижения последствий глобального потепления в городах, важно сохранить зрелые деревья, которые дают тень и охлаждают воздух. По его словам, важно оставлять больше травы, не скашивать ее, поскольку такая трава охлаждает землю.
„В городах наблюдается нехорошая тенденция – вырубают зрелые деревья. Говорят, что вместо одного зрелого посадят 10, но молодые деревья дают мало тени. От одного зрелого дерева больше пользы“, – сказал метеоролог.
„Надо стараться сохранить как можно больше зеленых площадей, беречь зрелые деревья, сохранять траву“, – подчеркнул он.
Лавринец: в хоте проектирования на смену зеленым зонам приходят тротуары
Доцент Факультета творческой индустрии VILNIUS TECH, специалист в сфере городской антропологии Екатерина Лавринец сказала, что в Литве растрачивают ресурс зеленых пространств.
„Литовские города прежде могли гордится своими аллеями. Но сейчас большинство городов радикально обновило публичные пространства, бульвары и улицы. Это обновление вылилось в уничтожение зрелых деревьев, которые давали тень и охлаждали воздух“, – сказала она.
Лавринец отметила, что в литовских городах в ходе обновления инфраструктуры и тротуаров, прокладки велодорожек уничтожают целые аллеи.
„Проектируют дорожки непосредственно на месте корней зрелых деревьев, их не охраняют, лишают перспективы роста. Во время ремонтов просто обрубают корни деревьев. Это фиксируют в большинстве городов Литвы“, – сказала она.
„В масштабах Вильнюса потери огромные. При проектировании новой инфраструктуры твердые покрытия заменяют зеленые площади. (…). Уже сейчас можно констатировать, что новые саженцы плохо приживаются, например, в Вильнюсе, по оценке арбористов, целые ряды новых лип болеют, их кора лопается, у деревьев нет перспектив“, – сказала она.
Специалист подчеркнула, что перед тем, как уничтожить одно здоровое дерево, стоит посчитать, когда и за счет каких расходов восстановят его экологические услуги.
„Ведь даже есть растения приживутся, они начнут давать ту же пользу только спустя десятилетия“, – сказала она.
Лавринец отметила, что в Литве излишне коротко и часто стригут газоны.
„Вместо того чтобы дать зеленым площадям разрастаться, луга уничтожают, из-за частого скашивания они “лысеют“ и превращаются в песочные участки“, – сказала она.
„Полноценные луга во время ливней впитывают воду, они действуют в помощь дождевой канализации“, – заметила специалист.
Лавринец отметила, что из-за сокращения зеленых площадей, на урбанизированных территориях повышается температура, появляется большая нагрузка на канализацию.
„В прошлом году я нашла несколько видео, сделанных с дронов над районом Шнипишкес в Вильнюсе, где проходит интенсивная застройка. Хорошо видно, что территория с историческими деревянными домами озеленена, там сады, во дворах старых многоквартирных домов деревья, а там, где офисы и новые дома - пусто, зелени мало, и не потому что деревья не выросли, а потому, что для них места пожалели“, – сказала специалист.
„Когда идешь по району в жаркий день, разница в температуре в этих частях явно ощущается“, – прибавила она.
Есть решения для снижения последствий глобального потепления
На вопрос, что делать, чтобы литовские города были лучше приспособлены к последствиям глобального потепления, Лавринец подчеркнула, что сначала важно оценить имеющийся зеленый потенциал и не разбазаривать его .
„Планировать урбанизацию, защищая и расширяя сеть зеленых пространств. (...) Советоваться с климатологами, арбористами (...). Целью должна быть не скорейшее одобрение планов, а долговременные решения“, – подчеркнула она.
„Сейчас на стоянках около торговых центров и офисов деревьев мало, это очаги жары - нагрузка для канализационной системы в городах. Это объекты влияют на города и жителей“, – сказала Лавринец, отметив, что надо говорить с владельцами ТЦ и офисов.
Она указала, что в некоторых городах, например, в немецком Киле, формирование зеленых коридоров - один из способов приспособления к условиям глобального потепления – там устраивают густые аллеи, деревья своими ветвями и кронами формируют коридоры.
Мадрид создает “зеленую стену“
В столице Испании, страны, которая больше всего сталкивается с последствиями глобального потепления, Мадриде – по словам журналистки издания El Confidencial Аны Сомавиллы, для борьбы с глобальным потеплением оборудуют „зеленую стену“. Это городской лес длиной 75 км, в котором посадили 0,5 млн. деревьев.
Представитель мадридского горсовета Мариано Фуэнтес сказал изданию El Confidencial, что с помощью “зеленой стены“ хотят улучшить качество воздуха в городе, бороться с оазисами жары, абсорбировать загрязнения и соединить все уже существующие в Мадриде леса.
В ходе проекта планируют возродить деградировавшие участки земли, находящиеся между дорогами и зданиями, ежегодно планируют “собирать“ 175 000 тонн CO2.
Исследователь университета Страны Басков, инженер в сфере энергетики сказал порталу El Confidencial, что в Испании при планировании городов учитывают глобальное потепление, однако явно отличаются инвестиции и ресурсы в разных городах. Например, Мадрид, Барселона и Страна Басков обязались проводить научные исследования, но есть города, которые не могут себе этого позволить.
„Качество жизни людей зависит от планирования городов. И мы опаздываем в борьбе с последствиями глобального потепления, опаздываем давно и будем опаздывать“, – сказал он.