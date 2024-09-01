Невиданные очереди в отделении Скорой помощи: некоторым пациентам МРТ делают по несколько раз в месяц

По его словам, каждый месяц в течение нескольких дней после получения пособий, это с 9 по 14 день месяца, в отделении скорой помощи бывает больше работы. Много работы у врачей и в праздники.

„Если на календаре праздник, некоторые пациенты уже в 12 ч. попадают к нам. И сейчас это все более молодые пациенты. Нас это удивляет, мы считаем, что молодые люди должны к нам приезжать в экстренных случаях, но, может это новое развлечение – посещение отделения Скорой помощи, если нет показаний? В основном это пациенты 25–45 лет, есть люди постарше, у одних обостряется хроническое заболевание, другие приезжают с травмами. Но это нормально, с возрастом появляются хронические заболевания, их труднее корректировать“, – сказал врач.