Невероятно: в Каунасе снова зацвела сакура

Ранее Grynas.lt писал о том, что в Вентес раге уже в третий раз в этом году зацвела яблоня. Натуралист Номеда Велавичене рассказала, что такое явление не является массовым, но случается, что фруктовые деревья и другие растения формируют или даже многократно распускают свои цветы при подходящих условиях. Однако они не успеют созреть плодами. „Растения уже не понимают, когда заканчивается сезон и что делать, поэтому у них созревают поздние цветы. Не раз весной мы наблюдаем такой взрыв, когда все цветы распускаются не по порядку, а одновременно. Таково влияние климата“, — пояснила она.