Невероятно: в Каунасе снова зацвела сакура

Обильно цветущая сакура в Каунасе, на острове Нямунаса, 22 октября зафиксирована Зитой Мартинайтене. „Ежегодно, в более теплую осень, некоторые растения приспосабливаются, как к весне – начинают цвести. В сентябре этого года уже были фотографии с цветущими каштанами, лимонником, сирнью. Недавно на острове Нямунаса (Каунас) зафиксировано цветение яблонь и вишен, а также цветение сакуры“, - пишет Meteo.lt.
По мнению специалистов, на это повлияла совсем не осенняя погода: „Вероятно, нормальный ритм жизни растений был нарушен не только теплом или отсутствием морозов в сентябре. Преобладающая сухая и солнечная погода все еще могла оказать влияние“.
Жители также поделились фотографиями других цветущих деревьев. В Раудондварасе в усадьбе Виргинии Елены Сакалаускене зацвела вишня, а Лаймуте Свилпене запечатлела цветущую яблоню в Вильнюсском районе.
Ранее Grynas.lt писал о том, что в Вентес раге уже в третий раз в этом году зацвела яблоня. Натуралист Номеда Велавичене рассказала, что такое явление не является массовым, но случается, что фруктовые деревья и другие растения формируют или даже многократно распускают свои цветы при подходящих условиях. Однако они не успеют созреть плодами. „Растения уже не понимают, когда заканчивается сезон и что делать, поэтому у них созревают поздние цветы. Не раз весной мы наблюдаем такой взрыв, когда все цветы распускаются не по порядку, а одновременно. Таково влияние климата“, — пояснила она.