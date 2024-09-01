Невероятная находка археологов в Меркине – обнаружены останки партизан

„О том, что рядом с кривой сосной могут быть тела партизан, рассказала пожилая жительница Друскининкай, бывшая ссыльная Ангеле Усялите-Прекулене, а ей это место когда-то указала местная жительница из Меркине. Месяц назад мы поехали туда, начали раскопки и сначала нашли череп, затем другие фрагменты скелета (...).

Останки были переданы для исследования антропологам Медицинского факультета Вильнюсского университета. У жителей района появилась надежда на то, что могут быть обнаружены останки их пропавших близких.

Похоронены тела были на глубине всего 40 см под дерном. Затем из-за сильных ливней раскопки были остановлены. Когда археологи вернулись на место для извлечения останков, они нашли останки еще двоих человек. Под сосной в найденных рядом ямах были обнаружены останки трех человек, тела небрежно брошены головами вниз, на черепах были следы от пуль. Обнаруженные археологами под руководством археолога Линаса Квизикявичюса останки, свидетельствуют о жестокости убийц.

Потом стали копать глубже, нашли еще один череп и другие части скелета, всего нашли останки троих человек. Из-за ливней мы должны были сделать перерыв, поэтому законсервировали яму, сейчас мы вернулись сюда. Когда мы продолжили работы, нашли останки еще двоих человек.

В одних останках нашли по три пули, две в ноге, одну в области поясницы. Одни останки - мужчины лет 40. Археологи не знают, что случилось с первыми останками, поскольку они найдены без обеих рук, лопаток и ключиц. На убитых не было одежды, обуви, мы нашли только пуговицы от униформы. Ни военных, ни мирных жителей так не хоронили головами вниз.