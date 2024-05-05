2024.05.05 11:19

Неудачное начало байкерского сезона: четыре мотоциклиста попали в аварию

 
среди пострадавших - полицейский
ru.DELFI.lt
ФОТО: ELTA / Orestas Gurevičius
В субботу байкеры объявили об открытии 33-го сезона. К сожалению, старт не удался, как минимум четверо мотоциклистов попали в аварии. Среди пострадавших также оказался сотрудник полиции.

4 мая около 19:53 в Шилутском районе, в деревне Григалишкес, столкнулись автомобиль Opel Zafira, которым управлял мужчина (1965 г. р.), и мотоцикл BMW. За рулем мотоцикла находился сотрудник полиции Таурагского округа. Он ехал в свободное от работы время и был без формы. Мотоциклист после медицинского обследования находится на амбулаторном лечении.

Около 13:11 в Юрбаркасе, на ул. Дарюс ир Гиренос, автомобиль Audi A4, которым управлял мужчина (1995 г. р.), препятствовал движению мотоциклов Aprilia RR и Suzuki GSR 600. В результате ДТП пострадал водитель Aprilia RR, 1997 г. р., после медицинского осмотра его отпустили на амбулаторное лечение.

В Вильнюсе, на ул. Озо мотоцикл столкнулся с учебным автомобилем. Мотоциклист получил травму ноги.

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