"Нет нормальной машины - семье ты не нужен". Поездка на электромобиле в Эстонию: стресс - 99/100

С 1% заряда батареи я заезжаю на станцию № 5. Нужная вилка есть, а нужного приложения нет. С этим я сегодня уже сталкивался. Установил приложение, и, поскольку на станции есть ободранная наклейка Enefit, есть ощущение, что все будет в порядке. Так и есть! Я устанавливаю приложение, регистрируюсь и начинаю заряжаться. Выдыхаю, подключаю машину к зарядке, открываю приложение и вижу сообщение: „CHAdeMO under repair“ (штекеру нужен ремонт). Приехали! Окей, это еще не трагедия, потому есть и „медленная“ вилка переменного тока. Вытаскиваю провод из багажника (я вообще-то раз 10 хотел оставить его дома, потому что до сих пор он ни разу не было мне нужен), и подключаюсь. „Старт“ в приложении, „старт“ на зарядке, и шкаф начинает гудеть! Уровень стресса падает до 20/100.