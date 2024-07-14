Несмотря на плохую погоду, в субботу в центре Паланги было много отдыхающих

Несмотря на то, что дождь успокоился, остался холодный ветер. В Паланге в субботу вечером было 19 градусов тепла, однако ощущаемая температура была 13.

Похоже, это не остановило отдыхающих: на улице Й.Басанавичюса отдыхающие демонстрировали свои наряды, танцевали.

Одни сидели в кафе и ресторанах, другие покупали фастфуд. В субботу в одном из кафе выступал исполнитель Ритис Цицинас. Внимание людей привлекали также уличные музыканты, много людей собралось около игровых автоматов.

Были и те, кто примерял на себя новое украшение города - большие крылья.