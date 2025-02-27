Несмешные шутки комика удивили даже советника премьера, полиция получила 20 жалоб

„Один молодой гражданин Литвы, который, я думаю, ничего в жизни не добился, был в свитере с надписью в поддержку Украины и меня, такого же гражданина Литвы назвал мусором. Меня и еще несколько десятков тысяч граждан Литвы, – писал он в фейсбуке. – Сотням других находившихся в коллегах по работе, коллегах в армии, в ВМС. Конечно, никто в реальной жизни не осмелился бы сказать им в глаза, что они мусор, но когда их не видишь, можно наслаждаться такой недалекой шуткой“.