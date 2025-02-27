Несмешные шутки комика удивили даже советника премьера, полиция получила 20 жалоб

20-секундный ролик с выступления Йонайтиса показали на сайте Memel Comedy Co, однако в среду после того как поднялась волна возмущения, видео убрали.
В четверг клуб распространил извинение. Сам Йонайтис сначала ответил на все вопросы Delfi об этой истории, но потом попросил не публиковать его комментарий.
„Можете только сказать, что я никого не называл мусором, извиняюсь за тех, кто так называл друг друга в комментариях“, – написал он.
Первым на эту „шутку“ внимание обратил предприниматель Виктор Воронцов.
„Один молодой гражданин Литвы, который, я думаю, ничего в жизни не добился, был в свитере с надписью в поддержку Украины и меня, такого же гражданина Литвы назвал мусором. Меня и еще несколько десятков тысяч граждан Литвы, – писал он в фейсбуке. – Сотням других находившихся в коллегах по работе, коллегах в армии, в ВМС. Конечно, никто в реальной жизни не осмелился бы сказать им в глаза, что они мусор, но когда их не видишь, можно наслаждаться такой недалекой шуткой“.
Высказывание комика заметил и советник премьер-министра Литвы по вопросам нацменьшинств и права Александр Радченко.
„Я понимают, что юмор может быть в большей или меньшей степени тонким, политкорректным или некорректным, – сказал Delfi Радченко. – И я не считаю, что юмор надо подвергать цензуре. Но, по моему мнению, он не должен пересекать эту тонкую красную линию, которая отделяет грубый юмор от языка ненависти. По моему мнению, „шутка“ этого комика о том, что все русскоязычные – мусор – перешла эти грань. Жаль, что у нас есть люди не различающие юмор и ненависть, но желаю, чтобы таких было меньшинство“.
Представитель Клайпедской полиции Андромеда Грауслене сказала, что в четверг было получено около 20 заявлений в связи с этим видео.
„Люди указывают, что на видео поощряют дискриминацию, оскорбляют русскоязычных“, – сказала представитель полиции.
Она не ответила на вопрос, что планирует делать полиция. Если будет начато расследование, то скорее всего, по 170 ст. УК - разжигание розни.
Антанас Йонайтис написал Delfi“ длинный ответ на вопросы, но потом попросил его не публиковать.
Потом он указал, что ничего не хочет комментировать, а Memel Comedy Co на своей странице разместила извинения.
„Извинение за отрывок из юмористической передачи „В чем проблема?“
Мы понимаем, что некоторые наши шутки могли быть восприняты как оскорбление. У нас не было такой цели. Мы – комики, а юмор – форма нашего разговора на разные темы. Иногда шутки бывают провокационными или острыми, но мы никогда никого не хотели обидеть или оскорбить. Приносим извинения тем, кто был оскорблен.Мы не пропагандируем ненависть и не хотим разжигать рознь между людьми разных национальностей, носителями разных языков, людьми разного происхождения или социального статуса. Юмор нас объединяет, а не разделяет“, - писал Memel Comedy Co.