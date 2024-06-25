Неслыханная наглость: в Вильнюсе нелегально снесена охраняемая вилла

По данным Центра реестра, здесь стояла двухэтажная больница. Площадь 554.66 кв. м. Здание построено в 1940 г. На участке был склад и хозпостройка.

жители обсуждали эти действия и в фейсбуке, писали, что работы, вероятно, нелегальные.

„Вдруг приехала тяжелая техника и начала сносить это великолепное здание. Оно находится в охраняемой зоне. Никого о работах не информировали. Община ничего не знала. Что происходит? Приехали работники муниципалитета, составляют какие-то протоколы“, - информировал журналиста житель Жверинаса.

Директор компании - Валентас Цибульскис, косвенный владелец – Паулюс Квеселайтис.

Вильнюсский муниципалитет информировал Delfi, что здание снесено нелегально: „В минувшее воскресенье в районе Жверинас, по адресу ул. Малонёи, 5, застройщик ЗАО Foreksas нелегально снес здание – типичную городскую виллу, которая в 2008–2017 гг была включена в реестр культурных ценностей. ЗАО Foreksas планирует в этом месте построить новый дом.“

По словам представителей муниципалитета, разрешение на снос зданий не выдавалось, без него работы нелегальны.