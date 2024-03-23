Несколько сотен школьников протестовали около министерства против промежуточных экзаменов

Ученики протестовали в пятницу ближе к вечеру. Они привезли с собой плакаты и скандировали: "мы не крысы".

В начале пикета его организаторы пригласили выступить представителей Литовского союза школьников, которые сказали, что поддерживают идею промежуточных экзаменов. Однако президент Союза Йонас Трумпа подчеркнул, что проверка знаний не отвечает ожиданиям и некорректна.

"Экзамен по устному литовскому перенесут с 8 на 9 часов. Если кто-то не выбирал сдачу промежуточных экзаменов и из-за этого, по нынешнему закону, не сможет сдавать экзамены в 12-м классе - не переживайте, установка будет изменена", – сказал вице-президент Союза Эмилис Микулскис.

Он заметил, что министерство согласилось провести пересдачу промежуточных экзаменов осенью, а не в конце 12 класса.

Якштас и Скауджюс почти час отвечали на вопросы собравшихся школьников.