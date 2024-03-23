Несколько сотен школьников протестовали около министерства против промежуточных экзаменов

Ученики протестовали в пятницу ближе к вечеру. Они привезли с собой плакаты и скандировали: "мы не крысы".
В начале пикета его организаторы пригласили выступить представителей Литовского союза школьников, которые сказали, что поддерживают идею промежуточных экзаменов. Однако президент Союза Йонас Трумпа подчеркнул, что проверка знаний не отвечает ожиданиям и некорректна.
"Экзамен по устному литовскому перенесут с 8 на 9 часов. Если кто-то не выбирал сдачу промежуточных экзаменов и из-за этого, по нынешнему закону, не сможет сдавать экзамены в 12-м классе - не переживайте, установка будет изменена", – сказал вице-президент Союза Эмилис Микулскис.
Он заметил, что министерство согласилось провести пересдачу промежуточных экзаменов осенью, а не в конце 12 класса.
Якштас и Скауджюс почти час отвечали на вопросы собравшихся школьников.
"По промежуточным результатам, мы видим, что в среднем процент баллов выше, чем набирают на госэкзаменах. Тех, кто сдаст экзамены, по новой системе будет больше, чем было прежде", – заверил школьников Якштас.
"Мы понимаем, что есть проблемы с заданиями, то, что видим по промежуточным результатам, это изменится. Физику уже пересмотрели, объявили, какие коррекции в заданиях будут, поэтому часть сдавших экзамен увеличится", – прибавил он.
На критику, что мало учеников получили высший бал по уровню А по математике, министр ответил, что "ученики плохо знают математику". Уходивших Якштаса и Скауджюса школьники проводили, скандируя: "Позор".
Напомним, что возмущение среди учеников, родителей и экспертов вызвали крайне низкие оценки, полученные одиннадцатиклассниками на промежуточных экзаменах, которые ввели в этом году. Сообщалось, что задания оказались слишком сложными даже для некоторых участников олимпиад.