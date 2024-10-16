2024.10.16 09:14

Нерест: в Литве вступает в силу запрет на вылов лосося и кумжи

 
Elta
ru.DELFI.lt
Lašišos
Lašišos
ФОТО: Shutterstock

В Литве со среды вступает в силу запрет на вылов лосося и кумжи в нерестовый период, сообщают представители Департамента охраны окружающей среды (ДООС).

"Акция „Охраняем лосося“ проводится с целью защиты лососевых рыб во время их миграции и нереста, чтобы они могли успешно нереститься, когда достигнут нерестилищ. Эти рыбы проходят долгий путь к нерестилищам в реках Литвы и во время нереста становятся особенно уязвимыми, поэтому мы очень ценим участие общественности. Мы призываем жителей внести свой вклад в защиту этой ценной рыбы и, заметив браконьеров, как можно скорее сообщить по телефону 112“, – говорит директор Департамента охраны дикой природы Манте Раманаускене в сообщении.

По мнению специалистов природоохраны, до 15 октября на участках рек, где мигрирует и нерестится лосось и кумжа, разрешена рыбная ловля методом „поймал-отпустил“, поэтому рыбакам важно обратить внимание и с 16 октября соблюдать запрет на вылов этих рыб и установленные требования к рыболовству. Данный запрет будет действовать до 31 декабря.

За незаконную ловлю лосося и кумжи физическими лицами предусмотрена ответственность в виде штрафа, конфискации снастей и средств, а также уголовная ответственность.

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