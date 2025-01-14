Неприятный сюрприз. Самолет Ryanair приземлился в Риге вместо Таллина, высадил пассажиров и ... улетел пустым в Эстонию

11 января в 20:05 в Таллинском аэропорту должен был приземлиться самолет авиакомпании Ryanair , выполнявший рейс из Милана. Однако из-за плохих погодных условий посадка в Таллине была отменена и вместо эстонской столицы самолет был перенаправлен в Ригу. По словам одного из пассажиров, они уже приближались к Таллинскому аэропорту, когда самолет внезапно развернулся и приземлился в Риге в 20:35.

Через три минуты после приземления в Риге пассажиры получили SMS-сообщение о том, что авиакомпания организует автобус, который доставит их в нужное место назначения, и что более подробная информация об этом появится в ближайшее время. Однако всё это осталось лишь обещанием. „В Риге пассажирам не предложили никакой помощи, им лишь сказали, что поскольку автобуса, который мог бы отвезти пассажиров в Таллин, нет, то они должны сами решить, как им добраться до места назначения, — рассказывает пассажир. - После этого никаких других сообщений мы не получали, в аэропорту не было предложено никакой помощи. Поэтому мне пришлось самостоятельно организовать поездку в Таллинн на автобусе из Риги“.