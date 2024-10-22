Неприятные новости для учителей в Вильнюсе: рабочих часов стало больше, а зарплата меньше

„Педагоги возмущены. Часть отказалась от работы (в продленке), или, если работает, говорят „я не могу не обращать внимания и не помогать детям, быть просто воспитателем“, – сказала заместитель председателя Литовского профсоюза работников просвещения Юргита Кишкене.
„Большинство учителей начальных классов оставалось работать в том же классе и в продленке, раньше им платили с учетом квалификации/категории. В этом году сровняли зарплаты с зарплатами неквалифицированных работников“, – пояснила она.
Кишкене сказала, что это несправедливо, ведь и после уроков учитель делает свою работу.
„Родители надеются, что дети сделают домашнюю работу, что дальше с детьми работают, а не просто присматривают за ними. (…) Мало того, что зарплата меньше, так и рабочий день на 4 часа больше“, – напомнила она.
Вильнюсский муниципалитет отметил, что группа продленного дня основана по просьбе родителей/опекунов, детям, которые находятся в продленке, не нужны уроки, им нужен присмотр.
„Работник в такой группе может помогать делать уроки, но дети не обязаны делать домашнюю работу в таких группах. Детям, посещающим такие группы, дают возможность ходить на кружки, отдохнуть, позаниматься активной деятельностью во дворе или в спортзале“, – указал муниципалитет в ответе Delfi и подтвердил, что плата за работу в таких группах теперь одна для всех.