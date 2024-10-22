Неприятные новости для учителей в Вильнюсе: рабочих часов стало больше, а зарплата меньше

„Педагоги возмущены. Часть отказалась от работы (в продленке), или, если работает, говорят „я не могу не обращать внимания и не помогать детям, быть просто воспитателем“, – сказала заместитель председателя Литовского профсоюза работников просвещения Юргита Кишкене.

„Большинство учителей начальных классов оставалось работать в том же классе и в продленке, раньше им платили с учетом квалификации/категории. В этом году сровняли зарплаты с зарплатами неквалифицированных работников“, – пояснила она.

Кишкене сказала, что это несправедливо, ведь и после уроков учитель делает свою работу.