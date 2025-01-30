Неприятное поведение водителей вернуло женщину к реальности: полиция напоминает – за это грозит штраф

В редакцию Delfi обратилась Риманте, которая была удивлена - стоящие в заторах водители выбрасывают в окна окурки.

„Я за рулем не первый год, управляю автомобилем 15 лет, но я думала, что культура вождения меняется, недавно, я вернулась к реальности. За последние несколько дней в машину моего авто летело 4-5 окурков, выброшенных ехавшими передо мной водителями.

Люди, вы серьезно это делаете? Неужели время не изменилось, не принесло новую культуру? А потом мы солидарно платим налоги на уборку города. Не понимаю, какие штрафы нужны, чтобы люди так не поступали, или это проблемы с менталитетом?“, – писала женщина.