Неприятное поведение водителей вернуло женщину к реальности: полиция напоминает – за это грозит штраф

В редакцию Delfi обратилась Риманте, которая была удивлена - стоящие в заторах водители выбрасывают в окна окурки.
„Я за рулем не первый год, управляю автомобилем 15 лет, но я думала, что культура вождения меняется, недавно, я вернулась к реальности. За последние несколько дней в машину моего авто летело 4-5 окурков, выброшенных ехавшими передо мной водителями.
Люди, вы серьезно это делаете? Неужели время не изменилось, не принесло новую культуру? А потом мы солидарно платим налоги на уборку города. Не понимаю, какие штрафы нужны, чтобы люди так не поступали, или это проблемы с менталитетом?“, – писала женщина.
Представитель Департамента полиции Йоруне Люткене сказала, что за выбрасывание в окно автомобиля мусора, включая окурки, полагается штраф в размере 14-30 евро.
Она подтвердила, что водители, которые заметили такое поведение или зафиксировали его, например, с помощью видеорегистратора, могут передать видео полиции через портал ePolicija.lt.