2025.01.30 07:28

Неприятное поведение водителей вернуло женщину к реальности: полиция напоминает – за это грозит штраф

 
Мигле Голубовайте
ru.DELFI.lt
Eismas Vilniaus gatvėse
Eismas Vilniaus gatvėse
ФОТО: Julius Kalinskas | ELTA

Водители могут провиниться, не только нарушая правила дорожного движения, но и другим поведением, которое необязательно связано с вождением, например, выбрасывая мусор в окно. Полиция напоминает, что за такие действия грозит штраф.

В редакцию Delfi обратилась Риманте, которая была удивлена - стоящие в заторах водители выбрасывают в окна окурки.

„Я за рулем не первый год, управляю автомобилем 15 лет, но я думала, что культура вождения меняется, недавно, я вернулась к реальности. За последние несколько дней в машину моего авто летело 4-5 окурков, выброшенных ехавшими передо мной водителями.

Люди, вы серьезно это делаете? Неужели время не изменилось, не принесло новую культуру? А потом мы солидарно платим налоги на уборку города. Не понимаю, какие штрафы нужны, чтобы люди так не поступали, или это проблемы с менталитетом?“, – писала женщина.

Rūkymas automobilyje

Представитель Департамента полиции Йоруне Люткене сказала, что за выбрасывание в окно автомобиля мусора, включая окурки, полагается штраф в размере 14-30 евро.

Она подтвердила, что водители, которые заметили такое поведение или зафиксировали его, например, с помощью видеорегистратора, могут передать видео полиции через портал ePolicija.lt.

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