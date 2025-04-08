Неприятная погода продержится до выходных: синоптики сказали, чего ждать

На востоке возможен небольшой мокрый снег. Будет ветрено и холодно. Днем будет 3–8 градусов тепла, прохладнее будет на востоке страны, теплее будет у моря и в Сувалкии.

В ночь на среду без особых осадков, только утром на западе выпадет мокрый снег и будет идти небольшой дождь. Ветер ночью будет слабым. Ночью 1–6 градусов мороза, на западе будет теплее - 0–2 градуса тепла.

В среду днем ожидаются дожди. Осадки выпадут во многих районах страны. Ожидается небольшой дождь, но местами возможен и мокрый снег. Днем усилится западный ветер, местами порывы будут достигать 15–18 м/с. Днем будет 4–8 градусов тепла.