2025.04.08 07:10

Неприятная погода продержится до выходных: синоптики сказали, чего ждать

 
ru.DELFI.lt
Vilniaus Japoniškas sodas
Vilniaus Japoniškas sodas
ФОТО: Julius Kalinskas | Delfi

Во вторник циклон с ветреной погодой понемногу будет уходить на восток. Ожидается переменная облачность, поэтому солнца будет достаточно.

На востоке возможен небольшой мокрый снег. Будет ветрено и холодно. Днем будет 3–8 градусов тепла, прохладнее будет на востоке страны, теплее будет у моря и в Сувалкии.

В ночь на среду без особых осадков, только утром на западе выпадет мокрый снег и будет идти небольшой дождь. Ветер ночью будет слабым. Ночью 1–6 градусов мороза, на западе будет теплее - 0–2 градуса тепла.

В среду днем ожидаются дожди. Осадки выпадут во многих районах страны. Ожидается небольшой дождь, но местами возможен и мокрый снег. Днем усилится западный ветер, местами порывы будут достигать 15–18 м/с. Днем будет 4–8 градусов тепла.

Во второй половине недели ветер ослабеет, будет дождливо, однако осадки прогнозируют небольшие. В выходные местами температура поднимется выше 10 градусов.

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