Неприукрашенная реальность: постоянно надо от чего-то отказываться, чтобы выжить

„Ты живешь, но такая жизнь... Просто поддерживаешь себя и все“, – сказал Витаутас.

Витаутас болеет рассеянным склерозом и, кроме того, ухаживает за больной женой. Пенсия по инвалидности и выплаты на уход за женой вместе составляют 800 евро. Но деньги уходят на горючее для автомобиля, на лекарства, услуги здравоохранения, еду, аренду социального жилья, коммунальные расходы.

„Готовлю суп, себестоимость 2-3 евро. Мне его хватает на несколько дней. И живем, хороший суп, не все в ресторане умеют такой приготовить“, – сказал он.

Каждый месяц он задает себе один и тот же вопрос – от чего на этот раз отказаться, чтобы выжить.

„К хлебу с маслом колбасу уже не купишь, потому что дорого“, – сказал вильнюсец Витаутас Вайтекутис.

Центробанк подсчитал, что через 13 лет мы будем жить, как богатые европейцы. Тогда наш уровень жизни будет как средний в ЕС.

„Уровень жизни, иными словами, покупательная способность, грубо говоря, зависит от доходов человека. Сколько товаров и услуг он может купить за свои доходы“, – сказал представитель ЦБ Вайдотас Тузикас.

20 лет назад уровень жизни в Литве был наполовину ниже, чем у британца или немца. Сейчас он составляет 83% от среднего в ЕС. Литва быстрее, чем другие страны Балтии нагоняет Западную Европу.