Неожиданный поворот в деле об исчезновении подростка: собирают волонтеров на выходные

В группе на фейсбуке „Поиски Матаса“ сообщается, что из-за плохих погодных условий поиски 11 октября отзываются.
Сказано также, что отменен инструктаж полиции, который должен был состояться в 9:30 ч. Однако ищут байдарочников, которые смогут осматривать реку 12 октября.
„Собираем байдарочников, которые смогут выйти на поиски 12 октября. Два времени:
– Litexpo – Сайде. Старт в 9:00, на 5 ч.
– Сайде – Вевис. Старт в 10:00, на 7 ч. Все, кто может участвовать, оставьте свой комментарий или напишите личное сообщение.
Просьба поделиться этой информацией со своей семьей, близкими, друзьями, коллегами. Ваше участие очень нужно“, – сказано на сайте.
Delfi напоминает, что поиски подростка идут с 30 сентября, Его ищет полиция, стрелки, волонтеры Красного креста, байдарочники, пожарные-спасатели.
Приметы: рост 175 см, худощавого телосложения, на нем были короткие синие шорты Jack & Jones с белыми полосами по бокам, черный джемпер с надписью Jack & Jones на груди, голубые спортивные ботинки Nike.
В интервью на TV3 мать Матаса сказала, что пока много версий, но четкого ответа нет. Прокурор до сих пор не выдал разрешение на ознакомление с делом.
На второй неделе поисков волонтеров стало меньше, поэтому мать Матаса просит об одном: „Я обращаюсь к обществу с просьбой – если можете, хотя бы час уделите поискам“.
Сообщается, что перед исчезновением Матас расстался со своей девушкой, он делился своим горем с подругами и одноклассницами.
„Я точно знаю, что за неделю до исчезновения он расстался с девушкой. Эту версию рассматривают, я не знаю, ответ из полиции до сих пор не последовал, я не знаю, кто эта девушка, мы не знаем, как долго они встречались“, - сказала женщина.
В поисках участвует и отец пропавшего в Вильнюсе 1,5 года назад Миколаса (тело этого подростка было найдено только через 3 месяца).
„Хочу поблагодарить всех, кто участвует в поисках Матаса. И тем, кого знаю, и незнакомых мне людей. Большое спасибо родителям Миколаса, Миндаугасу и Еве. Спасибо, что вы помогаете сделать все, чтобы Матас вернулся домой“, – сказала мама Матаса.