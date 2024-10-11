Неожиданный поворот в деле об исчезновении подростка: собирают волонтеров на выходные

Просьба поделиться этой информацией со своей семьей, близкими, друзьями, коллегами. Ваше участие очень нужно“, – сказано на сайте.

– Сайде – Вевис. Старт в 10:00, на 7 ч. Все, кто может участвовать, оставьте свой комментарий или напишите личное сообщение.

„Собираем байдарочников, которые смогут выйти на поиски 12 октября. Два времени:

Сказано также, что отменен инструктаж полиции, который должен был состояться в 9:30 ч. Однако ищут байдарочников, которые смогут осматривать реку 12 октября.

Приметы: рост 175 см, худощавого телосложения, на нем были короткие синие шорты Jack & Jones с белыми полосами по бокам, черный джемпер с надписью Jack & Jones на груди, голубые спортивные ботинки Nike.

В интервью на TV3 мать Матаса сказала, что пока много версий, но четкого ответа нет. Прокурор до сих пор не выдал разрешение на ознакомление с делом.

На второй неделе поисков волонтеров стало меньше, поэтому мать Матаса просит об одном: „Я обращаюсь к обществу с просьбой – если можете, хотя бы час уделите поискам“.

Сообщается, что перед исчезновением Матас расстался со своей девушкой, он делился своим горем с подругами и одноклассницами.