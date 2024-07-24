2024.07.24 14:19

Неожиданное происшествие: из посылки выполз питон

 
Виктория Дачинскайте
ru.DELFI.lt
Pitonas siuntoje
Pitonas siuntoje
ФОТО: „Smartpost Lietuva“

„Наверное, можно смело сказать, что удивить нас нелегко, однако на этот раз были удивлены и видавшие виды коллеги“, – сказали представители компании, занимающейся перевозками.

„Несколько дней назад на каунасский терминал в посылке прибыли королевский питон и пятнистый эублефар. Как вы думаете, понравилось им путешествие в коробке?“, – писали представители компании Smartpost Lietuva.

Представители компании заметили, что пересылать животных в посылках запрещено.

„Ситуация экстраординарная, однако мы хотим напомнить, что пересылать животных в посылках запрещено. Для перевозки животных нужны особые условия.

Компании, занимающиеся пересылкой посылок, не располагают необходимыми навыками для присмотра за животными во время перевозки. Животные могут пережить стресс и пораниться во время транспортировки. Кроме того, такие нелегальные пересылки ставят под угрозу жизнь и здоровье работников.

Мы рады, что все закончилось хорошо, а животных забрали специалисты Департамента охраны природы“, – писали представители компании.

Департамент охраны природы прокомментировал ситуацию так: „В нашей работе бывают и такие необычные ситуации. На прошлой неделе нас информировали о змее в терминале.

Мы поехали и выяснили, что из посылки выпал королевский питон, в коробке нашли его спутника – пятнистого эублефара.

Сейчас ведется расследование“.

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