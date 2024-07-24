Неожиданное происшествие: из посылки выполз питон

„Несколько дней назад на каунасский терминал в посылке прибыли королевский питон и пятнистый эублефар. Как вы думаете, понравилось им путешествие в коробке?“, – писали представители компании Smartpost Lietuva.
Представители компании заметили, что пересылать животных в посылках запрещено.
„Ситуация экстраординарная, однако мы хотим напомнить, что пересылать животных в посылках запрещено. Для перевозки животных нужны особые условия.
Компании, занимающиеся пересылкой посылок, не располагают необходимыми навыками для присмотра за животными во время перевозки. Животные могут пережить стресс и пораниться во время транспортировки. Кроме того, такие нелегальные пересылки ставят под угрозу жизнь и здоровье работников.
Мы рады, что все закончилось хорошо, а животных забрали специалисты Департамента охраны природы“, – писали представители компании.
Департамент охраны природы прокомментировал ситуацию так: „В нашей работе бывают и такие необычные ситуации. На прошлой неделе нас информировали о змее в терминале.
Мы поехали и выяснили, что из посылки выпал королевский питон, в коробке нашли его спутника – пятнистого эублефара.
Сейчас ведется расследование“.