Неожиданная встреча: выгуливавшую собаку женщину напугал бобер

Женщина после работы пошла выгуливать собаку. Она шла по дорожке к многоквартирным домам и тут увидела на дорожке огромного бобра – он стоял и смотрел на нее.

,,Ужасные ощущения. Думала, под землю провалюсь. Он не бежал, не шел, а стоял и смотрел на меня с собакой.

Я знала, что здесь водятся бобры, но не думала, что они такие большие.

Больше туда никогда не пойду, хотя это был наш маршрут“, – сказала женщина. По ее словам, бобер потом убежал в реку Качюпис.

Жители Кедайняйского района уже заметили, что бобры стали смелее, не избегают людей.