Неожиданная встреча: выгуливавшую собаку женщину напугал бобер

Женщина после работы пошла выгуливать собаку. Она шла по дорожке к многоквартирным домам и тут увидела на дорожке огромного бобра – он стоял и смотрел на нее.
,,Ужасные ощущения. Думала, под землю провалюсь. Он не бежал, не шел, а стоял и смотрел на меня с собакой.
Я знала, что здесь водятся бобры, но не думала, что они такие большие.
Больше туда никогда не пойду, хотя это был наш маршрут“, – сказала женщина. По ее словам, бобер потом убежал в реку Качюпис.
Жители Кедайняйского района уже заметили, что бобры стали смелее, не избегают людей.
Бобры, живущие на территории деревни Вайнотишкяй, по словам старосты Модестаса Тваравичюса, не наносят вреда природе, поскольку поваленные ими деревья и кусты - не ценных пород.
„Это урбанизированное место, охотники могут тут охотиться на бобров только с помощью капканов, стрелять не могут. А если инспекторы дикой природы разрешат ставить капканы, то эти капканы будут представлять опасность для людей, кошек и собак. А вообще охота на бобров разрешена только до 15 апреля“, – информировал он.