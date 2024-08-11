Неожиданная тенденция: банки фиксируют перемены в поведении людей, которые ездят в Польшу

По ее словам, надо понять, что траты литовцев в Польше зависят от сезона.

„Данные Swedbank за 7 месяцев показывают, что расходы литовцев в Польше за год сократились на 7%. А если учесть курс злотого, то расходы снизились на 10%“, – сказала она.

Экономист Swedbank Грета Илеките также сказала, что больше всего жители Литвы ездили за покупками в Польшу в начале 2022 г. Тогда в Польше ввели льготный 0% НДС на продукты.

„На 20% сократилось количество операций. Это показывает, что жители реже стали ездить в Польшу за покупками“, – сказал экономист.

Экономист банка Citadele Александр Изгородин сказал, что в первые полгода 2024 г. жители Литвы истратили в Польше 3,7 млн. евро (в то же время в 2023 г. - 4,6 млн.). За год снижение расходов уменьшилось на 20%.

„За первые два летних месяца этого года, по сравнению с прошлым, литовцы истратили в Польше на 3 млн. евро меньше“, – сказала экономист.

Банк SEB также зафиксировал снижение трат в Польше. Экономист Тадас Повилаускас сказал, что в первые 6 месяцев 2024 г. жители потратили в Польше на 11% меньше, чем за то же время год назад.

По его словам, люди, которые едят в Польшу за продуктами, обычно платят за покупки наличными, меняют евро на злотые, поэтому безналичный расчет не отражает все расходы жителей.