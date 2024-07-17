2024.07.17 17:08

Неожиданная ситуация: самолет AirBaltic залетел в воздушное пространство Беларуси

 
ru.DELFI.lt
„airBaltic“
„airBaltic“
ФОТО: Įmonės nuotr.

В среду самолет авиакомпании, летевший из Риги в Косово, был вынужден залететь в воздушное пространство Беларуси из-за сильной бури на границе Литвы и Польши, сообщает портал lrt.lt.

Самолет AirBaltic Airbus A220-300 в ночь на среду, в 00.03 ч. вылетел из Риги и должен был лететь через Литву и Польшу в Приштину (Косово).

20 минут самолет провел в воздушном пространстве Беларуси.

„Воздушная навигация“ подтвердила lrt.lt, что самолет AirBaltic из-за бури залетал в воздушное пространство Беларуси.

Авиакомпаниям, действующим на территории ЕС, запрещено пользоваться воздушным пространством Беларуси после того, как 23 мая 2021г. в Минске принудительно был посажен самолет Ryanair, на котором летел белорусский оппозиционер Роман Протасевич.

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