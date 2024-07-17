Неожиданная ситуация: самолет AirBaltic залетел в воздушное пространство Беларуси

Самолет AirBaltic Airbus A220-300 в ночь на среду, в 00.03 ч. вылетел из Риги и должен был лететь через Литву и Польшу в Приштину (Косово).
20 минут самолет провел в воздушном пространстве Беларуси.
„Воздушная навигация“ подтвердила lrt.lt, что самолет AirBaltic из-за бури залетал в воздушное пространство Беларуси.
Авиакомпаниям, действующим на территории ЕС, запрещено пользоваться воздушным пространством Беларуси после того, как 23 мая 2021г. в Минске принудительно был посажен самолет Ryanair, на котором летел белорусский оппозиционер Роман Протасевич.
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