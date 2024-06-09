2024.06.09 11:52

Необычное место в Литве: ночлег стоит 25 евро на человека, а за окном гуляют альпаки

 
Эва Милюте
ru.DELFI.lt
Orijus Gasanovas ir Monika Pundziūtė-Monique Jonavoje
Orijus Gasanovas ir Monika Pundziūtė-Monique Jonavoje
ФОТО: Orijus Gasanovas

За окном лето - время путешествий и новых открытий. Журналист Delfi Ориюс Гасановас отправился на поиски новых интересных мест для отдыха в Литве в компании известных литовских исполнителей. Первая поезда состоялась с Моникой Пунджюте-Monique - в Йонаву.

В Йонаве Ориюс и Моника нашли интересный магазин одежды и обуви Sesė, которому уже 30 лет. Купив необходимое, они отправились в ресторан.

Выбор пал на семейный ресторан Kiemaitis, который в морском контейнере был открыт 2,5 года назад. Сейчас около ресторана действует и терраса-теплица.

„Начнем с холодного борща – ставим 10“, – оценили Моника и Ориюс, затем они ели кесадилью, ребрышки, бургер.

Моника предпочитает комфортные условия ночлега. Ориюс признал, что в Йонаве выбор жилья небольшой, однако удалось найти эксклюзивное место – Гостевой дом альпак. Здесь 16 комнат, одни с видом на альпак, другие - без. Можно заходить в вольер с альпаками, кормить их, гладить.

„Ночлег одному здесь стоит 25 евро“, – сказал Гасанов.

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