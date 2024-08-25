Необычное место отдыха в Литве: когда находишься на этом пляже, совсем не хочется на море

Первое место, которое посетили путешественники, – усадьба сельского туризма, где нет телефонов и других гаджетов.

„Я сам родился в Вилкавишкисе“, – сказал Линас.

„У нас здесь был один концерт“, – вспоминал Овидиюс.

„Мы - народные исполнители, а литовцы любят праздновать, наши песни подходят к праздникам. Я думаю, когда люди веселятся, Žemaitukai должны играть на фоне – так и набираем просмотры“, – предположил Линас.

Перед поездкой Ориюс выяснил, что группа Žemaitukai - одна из популярных групп из Литвы на платформе Youtube. Одну их песню просмотрели почти 19 млн. раз.

„О морском пляже здесь и не думаешь, здесь в Казлу Руде очень хорошо“, – уверял Ориюс.

„Когда я собирал информацию о том, чем заняться в Казлу Руде, все упоминали отличный пляж, – сказал он. – Посмотрите на этот белый песок“.

„Палангский песок, запах Швянтои“, – прибавил Овидиюс.

Линас сказал, что не любит загорать, поэтому стал искать, чем бы ему заняться.

„Здесь есть площадка для пляжного волейбола, мне это нравится“, – заметил он.

„Я люблю пассивный отдых. Здесь есть беседки, мангалы. Я бы занял место здесь“, – сказал Овидиюс.