Необычная жалоба литовского солдата: почему мужчинам запрещено носить длинные волосы, а женщинам — нет

Такой вывод был сделан после того, как в службу с заявлением обратился один военнослужащий, недовольный действующим в армии порядком. По его мнению, несправедливо, что к мужчинам, проходящим службу, применяются более строгие требования, чем к женщинам.
„В армии установлены разные требования к внешнему виду военнослужащих-мужчин и военнослужащих-женщин. Мужчинам запрещено носить длинные волосы, заплетать их в хвостики, косички и тому подобное. Запрещается красить ногти лаком, носить серьги. На женщин все эти требования не распространяются“, – заявил мужчина, уверенный в том, что это дискриминация.
Кроме того, военнослужащий отметил, что ему угрожали увольнением со службы из-за внешнего вида, несоответствующего требованиям.
В ходе расследования служба установила, что согласно уставу Литовской армии военнослужащим-женщинам действительно разрешается носить волосы разной длины и стрижки, им разрешено носить серьги определенного размера, а мужчинам это запрещено. Однако, по объяснению представителей армии, более гибкие требования к внешнему виду женщин устанавливаются исходя из сложившихся культурных традиций, приспособленности к „индивидуальной идентичности“. Кроме того, отмечается, что это направлено на мотивацию и привлечение большего количества женщин к военной службе.
„Разные требования к внешнему виду мужчин и женщин не связаны напрямую со спецификой функций в армии или ее специальным назначением. Это связано с тем, что армия старается привлечь и удержать в своих рядах разнополый личный состав, обеспечивая им соответствующие условия“, – говорится в ответе армии Службе.
По словам врио контролера по равным возможностям Йолиты Милювене, в армии должны быть установлены определенные стандарты внешнего вида, однако, по ее словам, не получено никаких обоснованных аргументов в пользу того, что больше индивидуальности должно предоставляться именно военнослужащим-женщинам.
„Зная, что возложенные на военнослужащих функции не дифференцируются по половому признаку, а также принимая во внимание тот факт, что каждый военнослужащий имеет право на индивидуальную идентичность и уважение достоинства и частной жизни в той мере, в какой это не мешает выполнению функций, мы не видим причин, по которым требования к внешнему виду, связанные с длиной волос, способами их ношения или серьгами определенного размера, не могли бы быть унифицированы“, – сказала Й. Милювене.
Рассмотрев жалобу, контролер по равным возможностям рекомендовала Литовской армии отказаться от разных требований к внешнему виду мужчин и женщин и тем самым способствовать обеспечению им достойного и безопасного выполнения возложенных на них функций.