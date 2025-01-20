Необычная жалоба литовского солдата: почему мужчинам запрещено носить длинные волосы, а женщинам — нет

По словам врио контролера по равным возможностям Йолиты Милювене, в армии должны быть установлены определенные стандарты внешнего вида, однако, по ее словам, не получено никаких обоснованных аргументов в пользу того, что больше индивидуальности должно предоставляться именно военнослужащим-женщинам.

„Зная, что возложенные на военнослужащих функции не дифференцируются по половому признаку, а также принимая во внимание тот факт, что каждый военнослужащий имеет право на индивидуальную идентичность и уважение достоинства и частной жизни в той мере, в какой это не мешает выполнению функций, мы не видим причин, по которым требования к внешнему виду, связанные с длиной волос, способами их ношения или серьгами определенного размера, не могли бы быть унифицированы“, – сказала Й. Милювене.