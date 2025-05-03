Необычная картина: иностранец менял двигатель прямо на стоянке у торгового центра

„Я много видел, но такое - впервые“, – удивлялся вильнюсец, который поделился видео в фейсбуке.

Delfi на стоянке мастера уже не нашел. На деревянной подставке стоял только завернутый в мусорные пакеты двигатель.

Специалисты по охране природы ранее говорили Delfi, что даже за вытекающее масло грозит штраф 300 евро.

В данном случае речь шла не о каплях масла, а о целых лужах, но они были засыпаны сорбентом.

„Здесь текло масло, разные жидкости, насыпан сорбент, сейчас достаточно хорошего дождя, и все это окажется в реке Нерис“, – возмущался очевидец.

Delfi связался с инспекторами охраны природы.