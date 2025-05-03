Необычная картина: иностранец менял двигатель прямо на стоянке у торгового центра

„Я много видел, но такое - впервые“, – удивлялся вильнюсец, который поделился видео в фейсбуке.
Delfi на стоянке мастера уже не нашел. На деревянной подставке стоял только завернутый в мусорные пакеты двигатель.
Специалисты по охране природы ранее говорили Delfi, что даже за вытекающее масло грозит штраф 300 евро.
В данном случае речь шла не о каплях масла, а о целых лужах, но они были засыпаны сорбентом.
„Здесь текло масло, разные жидкости, насыпан сорбент, сейчас достаточно хорошего дождя, и все это окажется в реке Нерис“, – возмущался очевидец.
Delfi связался с инспекторами охраны природы.
„Департаменту охраны природы об этом случае известно. 24 апреля полиция сообщила о нем. Инспекторы провели проверку на месте. Выяснилось, что иностранец сам ремонтировал машину на этой стоянке.
Поскольку он менял двигатель на твердом покрытии, окружающая среда не была загрязнена. Инспекторы обязали иностранца передать отходы (собранное масло и т.д.) службам, которые перерабатывают или утилизируют такие отходы. Он это сделал и представил соответствующие документы“, – сказали специалисты.
По данным департамента, в подобных случаях всегда надо звонить по номеру 112 и делать видео. Каждый такой случай инспекторы оценивают индивидуально. В данном случае нарушений не было.
„Жидкости попали на асфальт, они не впитались в землю, если бы было иначе, что грозил бы штраф в размере 60-1200 евро и возмещение нанесенного природе ущерба“, – указали специалисты, заметив, что такие ремонты следует выполнять в помещениях автосервисов.
Особенно важно, по их словам, во время таких работ сделать так, чтобы масло и другие жидкости не попали в грунт или в водоемы. Вытекшие жидкости надо собрать и передать компаниям, отвечающим за их сбор.