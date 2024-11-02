Ненастная погода из Литвы не уйдет: синоптики сообщают о первом снеге

Ожидается облачная с прояснениями погода. Больше облаков будет на северо-востоке страны, там возможны кратковременные смешанные осадки. Пройдет дождь, а в Паневежском и Утенском округах - дождь с мокрым снегом. Порывистый и холодный северо-восточный ветер будет достигать 15–20 м/с, у моря 21–23 м/с. День будет холодным – ожидается всего 4–9 градусов тепла.

В ночь на воскресенье циклон уйдет, ветер успокоится, опасные порывы до 15–17 м/с сохранятся только у моря. Ожидается переменная облачность, кратковременные осадки возможны только на северо-востоке страны. Ночью будет от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла. У моря будет 5–6 градусов тепла.