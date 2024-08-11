Немногие еще открыли для себя эту часть взморья: рядом с Палангой, а ночлег может стоить 5 евро

Люди, приезжающие на отдых в Швянтои, не скрывают, что их сюда привлекает меньшее число людей на пляже, более спокойный отдых и, конечно, более низкие цены на аренду.
Часть людей признает, что даже не интересуется, легальный дом, за который они заплатили, или нет, главное - место ночлега. Да и реклама звучит заманчиво – „В Швянтои, в бору, в спокойном месте, рядом с центром, сдают в аренду домики и английские домики (с индивидуальным душем). До моря – 300 м. Цена от 5 евро за ночь на человека. Цена зависит от числа постояльцев и срока аренды. Рядом хорошо оборудованные баскетбольные и волейбольные площадки, площадки с тренажерами. Туалеты в соседнем здании (ключ есть только у отдыхающих в комплексе). За душ надо платить отдельно“.
В Швянтои можно найти и другие цены.
„30 евро, 50 евро, 100 евро – все зависит от домика. В среднем получается 20 евро на человека. Все домики с удобствами, есть душевые и туалеты.
Люди сюда приезжают из года в год, территория закрытая, удобно для семей с детьми. Некоторые дети выросли у нас на глазах, сейчас приезжают со своими детьми. Многие приезжают и из-за границы – Норвегии, Дании, Швеции, Голландии.
Из разных стран мира“, – сказал мужчина, который сдает в аренду домики. Он сказал, что постоянным клиентам делает скидки, но отдыхающие обычно не торгуются.
Рядом в домиках, которые еще узаконены, женщина с семьей живет бесплатно. Правда, и удобств здесь немного: вода из бака, стоящего рядом с домиком, туалет в стороне, но если не надо платить, такой отпуск приятен для кошелька.
„Мы из Мажейкяй, работа матери мужа дала нам возможность отдохнуть бесплатно. Почему бы и нет – расходы получаются небольшими, море рядом, до Паланги можно на велосипеде доехать по хорошей велодорожке. Ни на что не жалуемся“, – сказала женщина.
„В Паланге дорого, а если проходит мероприятие или выдаются длинные выходные – цены сразу взлетают. И в Неринге отдых не каждому доступен, так куда деваться? Ведь у нас моря немного. Разве что в Латвию, но с детьми далеко, маленькие еще. dar Latvijos pakrantė, bet su vaikais jau toloka, per maži. Кроме того, здесь спокойнее. И не надо жить с хозяевами, как в тех местах, где аренда стоит 30–40 евро в сутки. Скромно, но все свое“, – объяснила женщина, почему семья выбрала Швянтои.
Местные предприниматели уверяют, что дешево, не значит плохо. Кроме того, по словам собеседников, в Швянтои люди едут не только ради цен – некоторых сюда влекут воспоминания счастливого детства, а для эмигрантов такой отдых - экзотика.