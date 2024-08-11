Немногие еще открыли для себя эту часть взморья: рядом с Палангой, а ночлег может стоить 5 евро

Люди, приезжающие на отдых в Швянтои, не скрывают, что их сюда привлекает меньшее число людей на пляже, более спокойный отдых и, конечно, более низкие цены на аренду.

Часть людей признает, что даже не интересуется, легальный дом, за который они заплатили, или нет, главное - место ночлега. Да и реклама звучит заманчиво – „В Швянтои, в бору, в спокойном месте, рядом с центром, сдают в аренду домики и английские домики (с индивидуальным душем). До моря – 300 м. Цена от 5 евро за ночь на человека. Цена зависит от числа постояльцев и срока аренды. Рядом хорошо оборудованные баскетбольные и волейбольные площадки, площадки с тренажерами. Туалеты в соседнем здании (ключ есть только у отдыхающих в комплексе). За душ надо платить отдельно“.