Немецкая бригада перебросит в Литву более 650 единиц военной техники: колонна будет двигаться недалеко от Вильнюса

По данным армии, 19-22 августа военная техника 21-й бригады немецкой бригады повышенной бдительности будет двигаться по дорогам Литвы от польской границы до полигона генерала Сильвестра Жукаускаса в Пабраде.
Передислоцированные подразделения военной техники до 8 сентября примут участие в учениях Grand Eagle-2/24.
Цель учений – передислокация в Литве как можно более быстрым способом подразделений 21-й бригады немецкой армии с целью обеспечения защиты восточного фланга НАТО.
Эти учения позволяют определить, насколько быстро немецкая армия сможет перераспределить свои силы и присоединиться к литовской армию для защиты территориальной целостности Литвы, а также помогают поддерживать высокий уровень боеготовности в подразделениях.
Прикомандированная к Литве немецкая бригада повышенной бдительности несет дежурство с 2022 года, а с декабря прошлого года командование бригадой повышенной бдительности перешла к 21-й бригаде немецкой армии. Около 4 тысяч военных бригады — одно из подразделений сил быстрого реагирования немецкой армии.