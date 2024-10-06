Некоторых жителей Вильнюса в этом сезоне ждет еще один налог

С наступлением осенней прохлады в некоторых городах и районах Литвы было включено отопление. К таким городам относятся Таураге и Шяуляй, кроме того, отопление включено в Вильнюсском районе. Если зима не будет слишком холодной, министр энергетики обещает, что этот сезон для жителей будет дешевле минувшего. Однако поставщики тепла уверяют, что цена вырастет из-за возвращения НДС на эту услугу. А некоторых вильнюсцев ждет еще один налог, пишет портал LNK.lt.