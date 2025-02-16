Некоторые жители Вильнюса испытывают трудности с оплатой проезда

Уже почти полгода пассажиры не могут купить билеты за наличные в автобусах и троллейбусах Вильнюса. Некоторые, особенно пожилые люди, расстроены этим, поскольку они получают пенсию наличными, не имеют банковских карт и не умеют пользоваться мобильными телефонами.
Возникают проблемы с контролерами:
„Контролеры проверяют, истек ли срок действия карты. Говорю, я пополнял, я заплатил. А мне говорят: есть как есть, карта не действует. Я за то, чтобы билеты были возвращены.
Смартфон? Я говорю, успокойтесь, ради бога, я ничего не вижу, у меня затемненное поле зрения после инсульта, все в тумане, что самое ужасное, я не могу читать“.
„Компостеры не работают, иногда люди не знают, как ими пользоваться, всякое случается“.
Признано дискриминацией
Водители автобусов подтверждают, что новая система сканирования смарт-билетов не всегда работает.
„Когда менялось время 1 ноября, целые сутки, т.е в течение двух смен, не работала система оплаты, мы перевозили бесплатно“, — рассказал водитель Пранас Прашмунтас.
Служба контролера по вопросам равных возможностей получил жалобу на отмену возможности покупки билета за наличные в автобусе. Служба заявила, что данное решение Вильнюсского самоуправления является дискриминационным. Пассажиры старшего возраста, желающие расплатиться наличными, подвергаются дискриминации, поскольку они не пользуются смарт-устройствами, онлайн-банкингом или банковскими картами.
„Это дискриминация по признаку возраста и социального статуса. Ограничено право на приобретение билетов для тех групп лиц, которые по объективным причинам, в том числе в силу возраста или состояния здоровья, не могут пользоваться цифровыми технологиями“, — подчеркнул представитель Службы контролера по равным возможностям Марюс Моркявичюс.
Представитель муниципального учреждения JUDU, организующего работу общественного транспорта в столице, отвергает решение омбудсмена по равным возможностям — они не собираются продавать бумажные билеты, а водители больше не будут принимать наличные, поэтому они призывают людей привыкнуть к новой процедуре.
Представитель JUDU аргументирует, что были отменены бумажные билеты после установки в транспорте современных бесконтактных считывателей и предоставления возможности оплачивать проезд банковскими картами. Бумажные билеты составляли всего 5% от всех продаваемых билетов.
„Мы подсчитали, что система и ее администрирование, оплата труда водителей, сбор платежей и бухгалтерские услуги только за бумажные билеты обходятся системе почти в 1,5 млн евро в год только за бумажные билеты“, — заявила Виталия Роче, представитель JUDU.
Предлагают привыкать к нововведениям
Администрация Вильнюсского общественного транспорта поясняет, что продажа билетов, стоимость которых составляет один евро за поездку, якобы мешает водителям выполнять свою основную работу — перевозить пассажиров. Поэтому поддерживаем отмену продажи билетов в автобусах и троллейбусах.
„С нашей точки зрения и точки зрения водителей, такая схема имеет свои положительные стороны: водитель может сосредоточиться на своей прямой работе — вождении, безопасной и внимательной перевозке пассажиров. Это была дополнительная работа, которая, естественно, занимала определенное время, особенно если пассажир приходил с более мелкой валютой. Это, безусловно, создало дополнительные трудности для водителей“, — отметила представитель Вильнюсского общественного транспорта Гинтаре Жалите-Штарене,.
Водители говорят, что за продажу билетов они получали надбавку к зарплате. Однако надбавка была слишком мала, чтобы оправдать продолжение продажи билетов, подсчета денег и выдачи сдачи во время вождения.
„Раньше эта цифра составляла 30 проц., а в последнее время - 10 проц., так что сумма была небольшой. Новые технологии — это всегда хорошо, хотя бы потому, что не отвлекаешься во время движения. А пассажиры... те, кто недоволен, привыкнут“, — сказал водитель П. Прашмунтас.
Столичная транспортная компания призывает людей оплачивать поездки по городу карточками JUDU или вильнюсца, которые стоят 1,5 евро или через мобильные приложения. А тем, кто хочет продолжать покупать билеты за наличные, предлагается поискать киоски или магазины, где они могут пополнить свои карточку JUDU или карточку вильнюсца. В столице по-прежнему насчитывается около 200 таких мест.