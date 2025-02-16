Некоторые жители Вильнюса испытывают трудности с оплатой проезда

Уже почти полгода пассажиры не могут купить билеты за наличные в автобусах и троллейбусах Вильнюса. Некоторые, особенно пожилые люди, расстроены этим, поскольку они получают пенсию наличными, не имеют банковских карт и не умеют пользоваться мобильными телефонами.

Возникают проблемы с контролерами:

„Контролеры проверяют, истек ли срок действия карты. Говорю, я пополнял, я заплатил. А мне говорят: есть как есть, карта не действует. Я за то, чтобы билеты были возвращены.

Смартфон? Я говорю, успокойтесь, ради бога, я ничего не вижу, у меня затемненное поле зрения после инсульта, все в тумане, что самое ужасное, я не могу читать“.