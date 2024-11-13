Некоторые жители обеспокоены: после того как сработала система оповещения, сайт LRT.lt стал недоступным

Читатель Delfi обеспокоилась. Она сказала, что если бы опасность была реальной, то никакой информации люди не получили бы.
„Ничто не работало именно в тот момент, когда слышались сирены, а ведь во всех инструкциях сказано, что после сирен надо включить радио, телевидение или открыть сайт LRT.lt. Мы на компьютерах пытались открыть телевидение LRT, не работало, радио LRT тоже не работало, работал только LRT plius. Через несколько минут все заработало. Я думаю, что слишком большое количество людей пытались одновременно подключиться?“, – предположила читатель Грета.
По данным Департамента пожарной безопасности и спасения, именно по этим каналам людей информировали бы в случае угрозы.
Ситуацию прокомментировала пресс-секретарь LRT Аугусте Микуленайте.
„В среду после воя сирен люди стали подключаться к радио, телевидению и порталу LRT. Радио и телевидение работали безупречно, а вот на сайте LRT наблюдались сбои в работе“, - сказала она, заметив, что так на большой наплыв пользователей отреагировала система DDOS, решив, что это DDOS-атака.
Мы делаем все возможное, чтобы системы работали слаженно. Для этого и проводят испытания систем“, - сказала Микуленайте.
Более полугода назад аналогичная проверка прошла и в Вильнюсской клинической больнице. В ходе нее был испытан финансируемый Норвегией проект сирен для предупреждения о ядерной, химической или воздушной опасности.
По данным Министерства внутренних дел, в ходе проекта, финансируемого Норвегией, в Литве было установлено 197 таких сирен. Однако, по словам Эрнеста Трунова, главы Отдела организации защиты населения Управления гражданской обороны Департамента пожарной безопасности и спасения при Министерстве внутренних дел, этого недостаточно.
„В настоящее время для оповещения жителей используются 1142 предупредительные сирены. Это недостаточное количество, поэтому проводится расширение системы оповещения сиренами“, - рассказал Elta специалист.
По его словам, самый большой дефицит этих устройств зафиксирован в западной и центральной Литве.
„Их больше всего не хватает в центральной и западной Литве. Это учтено и планируется расширение системы оповещения“, - сказал Э. Трунов.
По его словам, в ближайшие пять лет планируется установить еще почти 300 сирен в 43 муниципалитетах центральной и западной Литвы.
„В ходе проекта „Развитие инфраструктуры оповещения и информирования жителей в регионе Центральной и Западной Литвы“, реализуемого на средства инвестиционной программы фондов ЕС на 2021-2027 годы, до середины 2029 года планируется установить 275 новых сирен в 43 муниципалитетах центральной и западной Литвы“, - сказал Э. Трунов.
Как указано в сообщениях, распространенных муниципалитетами Литвы, в среду, услышав эти сирены, рекомендуется включить литовское национальное радио или телевидение. В случае бедствия именно по этим каналам будет предоставляться информация о надвигающихся опасностях и советы о том, что делать, чтобы защитить себя и других.
„В случае, если вы не будете слышать сирены, рекомендуется заранее активировать функцию сотовой трансляции на вашем мобильном телефоне, чтобы получать короткие предупреждающие сообщения. Посредством таких сообщений жителей предупреждают, когда необходимо срочно передать важную информацию об опасности их здоровью, жизни, имуществу или окружающей среде. Эта функция бесплатна – проверьте, работает ли она на вашем телефоне“, - указывают муниципалитеты.
Также подчеркивается, что в случае чрезвычайной ситуации каждый должен уметь позаботиться о себе и своих близких в течение как минимум 72 часов до прибытия помощи. Рекомендуется заранее подготовить запасы еды и питьевой воды, иметь дома необходимые лекарства, свечи, спички, фонарик, радиоприемник и батарейки.