Некоторые жители обеспокоены: после того как сработала система оповещения, сайт LRT.lt стал недоступным

Читатель Delfi обеспокоилась. Она сказала, что если бы опасность была реальной, то никакой информации люди не получили бы.

„Ничто не работало именно в тот момент, когда слышались сирены, а ведь во всех инструкциях сказано, что после сирен надо включить радио, телевидение или открыть сайт LRT.lt. Мы на компьютерах пытались открыть телевидение LRT, не работало, радио LRT тоже не работало, работал только LRT plius. Через несколько минут все заработало. Я думаю, что слишком большое количество людей пытались одновременно подключиться?“, – предположила читатель Грета.