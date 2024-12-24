2024.12.24 12:37

Некоторые районы Литвы посетило рождественское чудо: кадры как из сказки

 
ru.DELFI.lt
Sniegas Ignalinos rajone
Sniegas Ignalinos rajone
ФОТО: Laurynas Drabatas

Сегодня в группе Facebook Orų entuziastai снова можно было увидеть невероятные кадры из некоторых районов Литвы. В ночь с понедельника на вторник в столице тоже выпал снег, но фотографии из Игналинского района напоминают Рождество из сказки.

Sniegas Ignalinos rajone
Sniegas Ignalinos rajone
Sniegas Ignalinos rajone

Похоже, Игналинскому району не стоит жаловаться на отсутствие снега в праздничные дни. Заснеженными видами поделилась Кристина Ивашкевич из Шальчининкайского района.

Sniegas Šalčininkų rajone

В праздничные дни будет пасмурная погода

Во вторник на большей части территории страны небо останется пасмурным. Несколько краткосрочных прояснений появятся только в южной части Литвы. Над большей частью страны пройдет небольшой дождь. Преимущественно - незначительный дождь или туман. Будет слегка ощутимый западный ветер. Самая высокая температура будет колебаться от 1 градуса холода до 4 градусов тепла. Еще более теплым день должен быть на морском побережье, где температура воздуха достигнет 5-6 градусов тепла.

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