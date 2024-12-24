Некоторые районы Литвы посетило рождественское чудо: кадры как из сказки

Во вторник на большей части территории страны небо останется пасмурным. Несколько краткосрочных прояснений появятся только в южной части Литвы. Над большей частью страны пройдет небольшой дождь. Преимущественно - незначительный дождь или туман. Будет слегка ощутимый западный ветер. Самая высокая температура будет колебаться от 1 градуса холода до 4 градусов тепла. Еще более теплым день должен быть на морском побережье, где температура воздуха достигнет 5-6 градусов тепла.