Некоторые районы Литвы буквально тонули под дождем: жители делятся снимками

Пока дождевые тучи накрывали столицу, тонули и другие районы. Жители делятся снимками из разных уголков страны в группе „Orų entuziastai“ в Facebook. По улицам Таураге можно было пробираться, как по берегу озера. Снимком поделилась Симона.

А небо Укмергского района покрылось впечатляющими молниями. В Каунасе недостатка в дожде, конечно, не было, но в столице все-таки дождя не было.

По данным Гидрометеорологической службы Литвы, за предыдущий день больше всего дождя выпало: в Кельме - 29,8 мм, Мажейкяй - 22,6 мм, Таураге - 20,9 мм, Шакяй - 18,1 мм, Йонаве - 17,4 мм. Во всех этих районах фиксировался дождь опасной интенсивности, когда за 12 часов или за более короткий период времени выпадает от 15 до 49 мм осадков. „Тем не менее, наибольшая интенсивность дождя и гроз была не в Литве, а в соседней Беларуси“, - говорится на странице meteo.lt в Facebook.