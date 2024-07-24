Неизбежное повышение налога на здравоохранение: за здоровье в Литве платят мало

Одни страдают и ждут, другие возмущаются необходимости доплачивать за услуги, несмотря на ежемесячные взносу по ОНЗ. Взносы индексируются и зависят от получаемых доходов.
Однако представитель врачей сказала, что взносы небольшие, а услуги стоят дорого.
„Если бы человек увидел, сколько он платит и сколько стоит лечение, думаю, люди так не возмущались бы“, – сказала председатель правления Литовского союза врачей Аустрида Герлякене.
Поскольку минимальная зарплата растет, ежегодно в фонд собирают все больше денег.
„В 2016 г. мы перевели в Больничную кассу 1 млрд. евро взносов, а в 2023 г. 2,3 млрд. евро“, – сказал представитель Фонда социального страхования (“Содры“) Лаймонас Рудис.
В этом году сумма на 1/10 больше, чем в прошлом, но денег не хватает.
„К нынешним 3,7 млрд., нужен еще 1 млрд. евро, чтобы обеспечить лечение и особенно дорогие лекарства“, – сказала депутат Юргита Сеёнене.
По словам министра здравоохранения Арунаса Дулькиса, странно, что люди надеются на чудо, когда платят в два раза меньше, чем в среднем по ЕС. Он сказал, что следующий непопулярный шаг - это повышение ОНЗ или уменьшение ожиданий.
Однако советник президента Литвы Фредерикас Янсонас сказал Žinių radijаs, что несмотря на то, что жители Литвы платят меньше ОНЗ, чем в среднем в Европе, но в виде надбавок платят намного больше. Правда, в этом сроке полномочий, по словам Дулькиса, ОНЗ повышать не будут, этим займется следующее правительство. Оппоненты критикуют такую позицию.
„Я не могу согласится с министром Дулькисом, что в первую очередь надо повышать НДС“, – сказала староста фракции соцдемов Раса Будбергите.
Янсонас сказал, что Дулькис мог повысить ОНЗ раньше.
Министр в свое оправдание говорит, что не делал этого, поскольку сначала надо было упорядочить систему здравоохранения, но он заложил фундамент для изменений.
„У нас бездонная бочка. Если для нее увеличить финансирование, то все вытечет. Да, министр собрал много шишек, за это его не любят“, – сказал Дулькис.
„Я вижу определенные проблемы с памятью или политический цинизм. Они распространяют ложь, будто в Литве закрывают больницы, но покажите мне хотя бы одну закрытую больницу. Правда, это не мешает им делать заявления для прессы. Они обращаются к президенту, просят остановить реформу Дулькиса, а потом жалуются, что Дулькис замедлил реформу. Это расстройство личности“, – сказал министр.
Будбергите ответила ему: „Видимо, министр сейчас перевозбудился, как хороший управляющий, поскольку видит, что результатов нет“.
Больше всего взносов по ОНЗ платят люди, работающие по трудовому договору. Дети, пенсионеры, матери, воспитывающие детей, застрахованы государством.
По данным Литовского союза врачей, государство в Фонд ОНЗ переводит самую малую часть, несмотря на то, что именно те, кого страхует государство, больше всего пользуется услугами здравоохранения. Кроме того, врачи возмущены тем, что цены, которые платит государство, давно не отвечают реальности. Поэтому не стоит удивляться, что в будущем придется за все доплачивать.
„Само государство платит треть суммы за тех, кого страхует. […] Бесплатных услуг нет. Если мы пойдем в магазин, наберем полную корзину и скажем, что заплатим 30% от суммы, поскольку так хотим, мы платим налоги, видимо, не обошлось бы без вмешательства охранника“, – сказала Герлякене.