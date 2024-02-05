Недоступное жилье в Литве – миф? Что сейчас могут купить жители Литвы

"Многие комментируют доступность жилья, однако чаще всего ограничиваются обобщениями, что "доступность находится на историческом минимуме" или "жилье недоступно". В результате люди перестают покупать – ведь все равно не получится. На самом деле, все сложнее, это надо объяснить ищущим квартиру", – акцентирует аналитик Citus Эгле Савосте.
Она подчеркнула, что пока в Литве нет такого, чтобы жилье вообще нельзя было купить. Есть определенные группы жителей, которым жиле не по карману, другим приходится пересматривать свои ожидания, но жилье доступно, пока его могут позволить себе люди со средними доходами.
"По сути в Литве говорят только об индексах доступности жилья. Один из них сформирован банком Swedbank, второй – Центробанком Литвы. В основе их лежат разные методики", – сказала Савосте.
Citus отмечает, что некоторые предположения, используемые для индексов, не отвечают нынешней ситуации, что в свою очередь приводит к не совсем верным результатам.
Citus не брала за основу "среднее жилье", а подсчитала, сколько квадратов можно купить в условиях нынешних цен.
Индекс Citus показывает, новое жилье какой площади можно купить, если брать кредит на 30 лет, при первом взносе в размере 15%, при учете, что месячный взнос не может быть больше 40% месячных доходов "на руки".
По данным Swedbank жилье в Вильнюсе уже не доступно. Так ли это?
"Ситуация не хорошая и не радужная, но пока жилье в Вильнюсе еще можно купить. Даже в нынешних обстоятельствах, люди со средним достатком могут позволить себе купить жилье в столице. И речь идет о новом жилье. По нашим подсчетам, два человека со средними доходами могут купить жилье площадью 55,18 кв. м (по данным последнего квартала 2023 года). Это просторная двухкомнатная или компактная трехкомнатная квартира. Это при средних ценах, но необязательно цена будет средней: в спальных районах цены ниже, значит, и площадь может быть больше. За границей ситуация куда хуже", – сказала Савосте.
По ее словам, в Каунасе в III квартале 2023 г. двое совладельцев могли купить 61 кв. м, а в Клайпеде – 66 кв. м.
Савосте заметила, что сейчас аренда похожих квартир стоит практически столько, сколько и выплата по кредитам. Этот момент стоит учитывать, принимая решение о покупке жилья.
Какую площадь может позволить себе один человек со средней зарплатой? В Вильнюсе - 29,04 кв. м, в Каунасе – 32 кв. м, в Клайпеде – 34,68 кв. м. Это 1–1,5-комнатные квартиры, а 35 кв. м - может быть и двухкомнатная.