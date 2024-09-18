Недоразумение из-за синей зоны: в Тракай мужчина заплатил за парковку и получил штраф

История произошла в выходные в сентябре, мужчина по ошибке заплатил за парковку в другой зоне и поэтому получил штраф.
„Эта история должна защитить от двойной оплаты услуги. В выходные мы с семьей побывали в Тракай. Поставили машину, заплатили за парковку через приложение Unipark. Потом вернулись и видим штраф, выписанный Тракайским муниципалитетом“, – рассказал Ремигиюс.
Консультант муниципальной компании Trakų paslaugos сказал, что там разная разметка зон.
„На консультант сказал: „синяя и еще более синяя“. Программа зафиксировала машину на более синей зоне (т.е. Unipark), хотя нас там не было.
Итог: заплатили за стоянку Unipark и должны заплатить штраф муниципалитету. Услугу не получили, хотя заплатили за нее, о возвращении платы за стоянку никто не говорит“, – возмущался читатель.
За парковку, которой не пользовался, Ремигиюс заплатил 7,65 евро, плюс получил штраф 21 евро.
На схеме, которую он прислал, видно, что машина стоит в зоне муниципалитета (светло-синяя), а GPS показал, что он находится на стоянке Unipark (темно-синяя), за нее он и заплатил. Красным отмечено место, за которое он заплатил, а зелено-синим – где стоял:
Представитель Trakų paslaugos сказал, что приложение Unipark не выбирает зону, а предлагает. GPS в каждом телефоне работает по-разному, поэтому водителям следует ориентироваться по знакам.
„Ваш читатель получил сообщение о том, что не заплатил за парковку на муниципальной стоянке, поэтому получил штраф 21 евро“, – сказано в комментарии.
„Зоны Unipark отмечены буквами и цифрами, а муниципалитета – цветами. Пользователь отвечает за правильный выбор зоны, времени парковки, введение правильного номера авто“, – сказал представитель Trakų paslaugos.
Unipark также указала, что стоянка, на которой парковался Ремигиюс - муниципальная.
„Мы действуем как посредники. В данном случае, хоть клиент и заплатил за стоянку в нашей зоне, фактически он стоял в муниципальной зоне, поэтому контролер не мог идентифицировать платеж“, – сказано в ответе.
Компания рекомендует перед оформлением платежа всегда смотреть на знаки, поскольку данные GPS иногда бывают неточными.