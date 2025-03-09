2025.03.09 10:18

Неделя завершится приятной погодой, но на следующей неделе погода изменится

 
ru.DELFI.lt
Pavasaris
Pavasaris
ФОТО: Shutterstock

Сегодня Литва по-прежнему будет находиться под влиянием поля более высокого давления, хотя с севера будет приближаться холодный атмосферный фронт. Легкие и полупрозрачные облака будут чаще наблюдаться в северной части страны, тогда как на юге сохранится ясность.

Вероятность осадков будет низкой. Утром в некоторых районах Западной Литвы ожидается туман. Будет дуть едва заметный ветерок. Днем воздух прогреется до 11–16 градусов тепла, в северо-западных районах местами до 8–10 градусов тепла.

В понедельник ночью давление понемногу снизится. Будет немало облаков, но в основном в верхних слоях атмосферы. Осадков не ожидается. Ветер слабый. Утром термометры покажут от 2 градусов ниже нуля до 3 градусов выше нуля.

В понедельник небо во многих местах будет покрыто пеленой тонких полупрозрачных облаков. Также будет солнечно. Осадков не будет. Ветер установится юго-восточного направления со скоростью 4–9 м/с. Максимальная температура составит 11–16 градусов тепла. На Куршской косе будет прохладнее, температура воздуха достигнет 8–10 градусов.

Во вторник ожидаются более существенные изменения погоды. Ночью в Литве осадков не ожидается, днем ​​местами из-за более плотной облачности пройдут кратковременные дожди. Ветер - юго-восточный, южный, с поворотом на юго-западный, западный, ночью останется спокойным, днем ​​усилится до умеренного. Температура воздуха ночью составит 0–5 градусов тепла, днем ​​— 10–15 градусов тепла, в западных регионах местами — 6–9 градусов тепла.

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