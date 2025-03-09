Неделя завершится приятной погодой, но на следующей неделе погода изменится

Вероятность осадков будет низкой. Утром в некоторых районах Западной Литвы ожидается туман. Будет дуть едва заметный ветерок. Днем воздух прогреется до 11–16 градусов тепла, в северо-западных районах местами до 8–10 градусов тепла.
В понедельник ночью давление понемногу снизится. Будет немало облаков, но в основном в верхних слоях атмосферы. Осадков не ожидается. Ветер слабый. Утром термометры покажут от 2 градусов ниже нуля до 3 градусов выше нуля.
В понедельник небо во многих местах будет покрыто пеленой тонких полупрозрачных облаков. Также будет солнечно. Осадков не будет. Ветер установится юго-восточного направления со скоростью 4–9 м/с. Максимальная температура составит 11–16 градусов тепла. На Куршской косе будет прохладнее, температура воздуха достигнет 8–10 градусов.
Во вторник ожидаются более существенные изменения погоды. Ночью в Литве осадков не ожидается, днем местами из-за более плотной облачности пройдут кратковременные дожди. Ветер - юго-восточный, южный, с поворотом на юго-западный, западный, ночью останется спокойным, днем усилится до умеренного. Температура воздуха ночью составит 0–5 градусов тепла, днем — 10–15 градусов тепла, в западных регионах местами — 6–9 градусов тепла.