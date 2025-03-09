Неделя завершится приятной погодой, но на следующей неделе погода изменится

Сегодня Литва по-прежнему будет находиться под влиянием поля более высокого давления, хотя с севера будет приближаться холодный атмосферный фронт. Легкие и полупрозрачные облака будут чаще наблюдаться в северной части страны, тогда как на юге сохранится ясность.