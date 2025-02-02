Неделя завершается зимней погодой

Хотя на западной части страны существенных осадков не ожидается, в остальных районах будет идти мокрый снег и снег. Больше всего снега выпадет на востоке Литвы, в остальных местах ожидаются небольшие осадки.

На востоке местами возможен мокрый снег. Ветер будет умеренный, северо-западный, западный, скорость 6–11 м/с. Обычное для этой недели тепло не будет приятным, столбик термометра поднимется всего до 0-3 градусов тепла.