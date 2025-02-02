2025.02.02 10:18

Неделя завершается зимней погодой

 
ru.DELFI.lt
Sniegas Vilniuje
Sniegas Vilniuje
ФОТО: Jonas Balčiūnas | Elta

В воскресенье Литва окажется в юго-западной части циклона. Эта область низкого давления приведет к облачной и влажной погоде. Не стоит ожидать прояснений.

Хотя на западной части страны существенных осадков не ожидается, в остальных районах будет идти мокрый снег и снег. Больше всего снега выпадет на востоке Литвы, в остальных местах ожидаются небольшие осадки.

На востоке местами возможен мокрый снег. Ветер будет умеренный, северо-западный, западный, скорость 6–11 м/с. Обычное для этой недели тепло не будет приятным, столбик термометра поднимется всего до 0-3 градусов тепла.

Следующая неделя начнется с похожей погоды. В ночь с воскресенья на понедельник местами ожидается небольшой снег. Ветер сохранится западный, 7–12 м/с. Ночью будет на пару градусов прохладнее, минимальная температура составит от 3 градусов мороза до 1 градуса тепла.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии