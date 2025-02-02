Неделя завершается зимней погодой

Хотя на западной части страны существенных осадков не ожидается, в остальных районах будет идти мокрый снег и снег. Больше всего снега выпадет на востоке Литвы, в остальных местах ожидаются небольшие осадки.
На востоке местами возможен мокрый снег. Ветер будет умеренный, северо-западный, западный, скорость 6–11 м/с. Обычное для этой недели тепло не будет приятным, столбик термометра поднимется всего до 0-3 градусов тепла.
Следующая неделя начнется с похожей погоды. В ночь с воскресенья на понедельник местами ожидается небольшой снег. Ветер сохранится западный, 7–12 м/с. Ночью будет на пару градусов прохладнее, минимальная температура составит от 3 градусов мороза до 1 градуса тепла.