Неделя начинается с плохой погоды, но весна вернется

Во вторник вечером на небе будут плотные облака, прояснения появятся только в северных регионах. Осадки местами выпадут на юге Литвы, но в основном небольшие, преобладают дождь и морось. Восточный ветер еще усилится, будет дуть со скоростью 8-13 м/с, во второй половине ночи порывы местами могут достигнуть 15-17 м/с. Температура воздуха будет колебаться от 2 градусов тепла в северных регионах до 3 градусов тепла в южной части страны.