Неделя кино для пожилых людей: сеансы посетили больше 2000 человек

 
в четверг дополнительный сеанс
ru.DELFI.lt
„Apollo Kinas“
„Apollo Kinas“
ФОТО: Įmonės nuotr.

20-24 ноября в Вильнюсе впервые состоялась Неделя кино для пожилых людей, которая пользовалась большой популярностью. Больше 2000 столичных пенсионеров смотрели фильмы литовских режиссеров, пишет портал madeinvilnius.lt.

"Возможностью сходить в кино, пообщаться и качественно провести досуг, воспользовалось большое число пенсионеров. Очевидно, что в столице такие инициативы нужны, поэтому мы продлим их", – сказал мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас.

30 ноября, в 14 ч. у пожилых людей будет возможность посмотреть историческую драму "Временно Ваша", снятую по одноименному роману Антанаса Шилейки.

Сеанс состоится в новом кинотеатре Apollo kinas, по адресу ул. В.Поцюно, 8, микрорайон Пилайте (Vilnius Outlet). Бесплатные билеты будут выдавать в день сеанса в порядке живой очереди (всего в зале 800 мест), в кассе надо предъявить удостоверение личности.

Зал кинотеатра приспособлен для людей с недугом, поэтому в него можно попасть и на инвалидной коляске (сопровождающие лица также пройдут бесплатно).

"Временно Ваша" (историческая драма, криминальный триллер), режиссер Р.Рудокас.

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