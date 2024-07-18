Недалеко от Вильнюса открыт парк домиков в кронах деревьев

Недалеко от Вильнюса находится „Парк Витяниса“, на ул. Брингишкю, 6, в Майшягале. На машине вы туда доберетесь всего за 30 минут. Парк не новый, он открылся два года назад. Не удивляйтесь, если почувствуете себя там, как на строительной площадке, поскольку парк расширяется, работы продолжаются.

В парке между соснами можно увидеть деревянные домики на высоте 5 м – они удобные, с удобствами, террасами.

Здесь нет ни стремянок, ни лестниц, к домикам ведет лесная тропа. К ним ведут две тропы (одна вверху, другая снизу), домики между собой соединены мостиками. Напротив домиков есть просторная кухня, со всем необходимым – приборами, кастрюлями, сковородками.