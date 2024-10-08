2024.10.08 12:18

Недалеко от магазина IKEA оборудована лестница: не все вильнюсцы понимают, куда она ведет

 
ru.DELFI.lt
laiptai
laiptai
ФОТО: madeinvilnius.lt

Люди, которые в последнее время проезжали мимо магазина IKEA, заметили, что около остановки оборудована новая лестница. Куда она ведет, объяснили работники столичного муниципалитета.

„Жителям, которые приезжают на Лепинское кладбище на общественном транспорте и идут с остановки „Викингу“, до сих пор было сложно попасть на кладбище, приходилось ходить вокруг. Поэтому по договоренности с муниципалитетом, ЗАО Prekybos parko projektai решило оборудовать лестницу“, – сказал представитель муниципалитета Габриэлюс Грубинскас.

Не все знают, что с 2008 года в районе Науининкай действует кладбище. Оно находится на месте бывшей деревни Лепине, недалеко от аэропорта, рядом с магазином IKEA. Кладбище немаленькое, рассчитано на 53 000 участка.

С дороги кладбища не видно, потому что оно находится на холме.

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