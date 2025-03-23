Не забудьте зонтик: скоро ясное небо сменится весенним дождем

Во второй половине дня в южной части страны ожидается небольшой дождь. Восточный ветер сохранится порывистым, с усилением до 9–14 м/с, местами порывы достигнут 16 м/с. Днем температура будет колебаться в пределах 7-12 градусов тепла.

В понедельник ночью облака циклона продолжат движение по стране. Небо затянется облаками, во многих районах пройдут осадки, в основном дождевые. Восточный, юго-восточный ветер будет сильным, до 9–14 м/с. Ночью температура сохранится положительной и составит около 0-4 градусов тепла. В понедельник по всей стране выпадут осадки, будут преобладать дождевые. Ветер изменит направление с юго-западного на западный, со скоростью 9–14 м/с, местами порывы достигнут 15–17 м/с. Температура воздуха будет не совсем весенней, всего до 5-10 градусов тепла.