2025.03.23 10:21

Не забудьте зонтик: скоро ясное небо сменится весенним дождем

 
ru.DELFI.lt

В воскресенье над Литвой установится область высокого давления, но во второй половине дня приблизятся облака теплого атмосферного фронта. Во многих местах по-прежнему будет солнечно, а во второй половине дня облачность усилится, начиная с южных регионов страны.

Во второй половине дня в южной части страны ожидается небольшой дождь. Восточный ветер сохранится порывистым, с усилением до 9–14 м/с, местами порывы достигнут 16 м/с. Днем температура будет колебаться в пределах 7-12 градусов тепла.

В понедельник ночью облака циклона продолжат движение по стране. Небо затянется облаками, во многих районах пройдут осадки, в основном дождевые. Восточный, юго-восточный ветер будет сильным, до 9–14 м/с. Ночью температура сохранится положительной и составит около 0-4 градусов тепла. В понедельник по всей стране выпадут осадки, будут преобладать дождевые. Ветер изменит направление с юго-западного на западный, со скоростью 9–14 м/с, местами порывы достигнут 15–17 м/с. Температура воздуха будет не совсем весенней, всего до 5-10 градусов тепла.

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