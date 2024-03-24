Не забудьте зонтик: ожидается дождливая погода

Во многих районах пройдут кратковременные осадки, в основном дождь, но отдельные снежинки не должны удивить. В некоторых местах передвигающиеся облака могут формировать грозы. Заметный ветер будет дуть с запада, юго-запада, днем температура повысится до 4-9 градусов тепла.

В ночь на понедельник облака будут формироваться еще быстрее. Местами пройдут кратковременные дожди, преимущественно небольшой дождь. Туман ухудшит видимость в некоторых местах ночью и утром. Подует умеренный южный ветер. Температура воздуха упадет ниже нуля и будет колебаться от 4 градусов холода до 1 градуса тепла.