Не за горами „Праздник корюшки“ в Паланге: сколько будет стоить жилье?

По словам основателя портала Rentu.lt Игоря Петренко, уже сейчас наблюдается рост интереса к аренде жилья на праздничные выходные в Паланге и соседних городах. „Синоптики обещают теплую погоду, поэтому надеемся на рекордное число участников. Рекомендуем заранее позаботиться о ночлеге, чтобы было из чего выбирать“, – сказал он.

Посетителей фестиваля ждут не только кулинарные открытия, но и различные развлечения для всей семьи. В празднике примут участие разные рестораны и шеф-повара из Литвы и Латвии. Организаторы готовят концерты, ярмарки и различные развлечения для детей и взрослых.