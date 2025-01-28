2025.01.28 14:18

Не за горами „Праздник корюшки“ в Паланге: сколько будет стоить жилье?

 
ru.DELFI.lt
Artėja Stintų šventė Palangoje
Artėja Stintų šventė Palangoje
ФОТО: Bendrovės archyvas

В этом году традиционный „Праздник корюшки 2025“ пройдет в Паланге 7–9 февраля. Это один из самых популярных зимних праздников на литовском курорте.

По словам основателя портала Rentu.lt Игоря Петренко, уже сейчас наблюдается рост интереса к аренде жилья на праздничные выходные в Паланге и соседних городах. „Синоптики обещают теплую погоду, поэтому надеемся на рекордное число участников. Рекомендуем заранее позаботиться о ночлеге, чтобы было из чего выбирать“, – сказал он.

Посетителей фестиваля ждут не только кулинарные открытия, но и различные развлечения для всей семьи. В празднике примут участие разные рестораны и шеф-повара из Литвы и Латвии. Организаторы готовят концерты, ярмарки и различные развлечения для детей и взрослых.

Nuoma pajūryje

„Платформа Rentu.lt – это портал аренды жилья, на котором свои варианты представляют разные поставщики услуги. Предлагают разные варианты жилья в Паланге, Швянтои, Кунигишкяй и в соседних городках взморья“, – сказал Петренко.

„Kopų ramybė“ (Šventoji)

Какие варианты сейчас предлагает портал?

– „Kopų ramybė“ (Швянтои) – двухэтажные коттеджи, идеальное место отдыха для семьи. Есть возможность аренды джакузи или бани. Ночлег для двоих – около 200 евро.

– „Pajūrio vila“ (Паланга) – комнаты в гостевом доме в центре Паланги с бесплатной парковкой. Цена для двоих – 120 евро.

– „Jūros vila“ (Швянтои) – гостевой дом в центре Швянтои с удобствами и бесплатной парковкой. Цена на двоих – 90 евро.

„Jūros vila“ (Šventoji)

– „Sakalo Kopa Grey“ (Кунигишкяй) – стильный коттедж с террасой и джакузи. Подойдет для семьи. Цена – около 280 евро.

– „Irklo apartamentai“ (Швянтои) – комфортные апартаменты с панорамой и бесплатной парковкой. Цена на двоих – 160 евро, семья – около 220 евро.

Петренко прогнозирует, что по мере приближения праздника цены вырастут.

„Sakalo Kopa Grey“ (Kunigiškės)

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