Не за горами „Праздник корюшки“ в Паланге: сколько будет стоить жилье?

По словам основателя портала Rentu.lt Игоря Петренко, уже сейчас наблюдается рост интереса к аренде жилья на праздничные выходные в Паланге и соседних городах. „Синоптики обещают теплую погоду, поэтому надеемся на рекордное число участников. Рекомендуем заранее позаботиться о ночлеге, чтобы было из чего выбирать“, – сказал он.
Посетителей фестиваля ждут не только кулинарные открытия, но и различные развлечения для всей семьи. В празднике примут участие разные рестораны и шеф-повара из Литвы и Латвии. Организаторы готовят концерты, ярмарки и различные развлечения для детей и взрослых.
„Платформа Rentu.lt – это портал аренды жилья, на котором свои варианты представляют разные поставщики услуги. Предлагают разные варианты жилья в Паланге, Швянтои, Кунигишкяй и в соседних городках взморья“, – сказал Петренко.
Какие варианты сейчас предлагает портал?
– „Kopų ramybė“ (Швянтои) – двухэтажные коттеджи, идеальное место отдыха для семьи. Есть возможность аренды джакузи или бани. Ночлег для двоих – около 200 евро.
– „Pajūrio vila“ (Паланга) – комнаты в гостевом доме в центре Паланги с бесплатной парковкой. Цена для двоих – 120 евро.
– „Jūros vila“ (Швянтои) – гостевой дом в центре Швянтои с удобствами и бесплатной парковкой. Цена на двоих – 90 евро.
– „Sakalo Kopa Grey“ (Кунигишкяй) – стильный коттедж с террасой и джакузи. Подойдет для семьи. Цена – около 280 евро.
– „Irklo apartamentai“ (Швянтои) – комфортные апартаменты с панорамой и бесплатной парковкой. Цена на двоих – 160 евро, семья – около 220 евро.
Петренко прогнозирует, что по мере приближения праздника цены вырастут.